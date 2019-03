Este miércoles arranca la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acostumbrados a jugar casi todos los fines de semana, la Liga Nacional de Honduras rompe su hábito para tener acción este miércoles en el inicio de la segunda vuelta del torneo de Clausura en Honduras.



Desde muy temprano en la ciudad de las colinas, Danlí, el Real de Minas se enfrenta al Platense a las 3:00 de la tarde, buscando lo más pronto posible salir de la zona del descenso.



Mientras que el Marathón, de Héctor Vargas, visitará a los Lobos UPNFM en la ciudad de Choluteca. El estadio Emilio Willians será testigo de este importante duelo.



El Vida de La Ceiba que el martes viajó muy temprano hacia Tegucigalpa, enfrentará a un plantel muy revuelto de Manolo Keosseián, donde últimamente ha perdido los estribos con los periodistas deportivos.



Aquí la jornada del miércoles:

Real de Minas vs Platense - 3:00 PM - Estadio Marcelo Tinoco

Lobos UPNFM vs Marathón - 6:00 PM - Estadio Nacional

Real España vs Juticalpa - 7:00 PM - Estadio Francisco Morazán

Olimpia vs Vida - 7:00 PM - Estadio Nacional de Tegucigalpa