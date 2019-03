Real Madrid y su obligación de ganar ante el Ajax en la Champions League

PARÍS, FRANCIA.- El Real Madrid, vigente triple campeón, quiere terminar con las dudas de sus últimos partidos el martes en la vuelta de octavos de la Champions, donde tiene un 2-1 favorable ante el Ajax, mientras que el Borussia Dortmund busca un milagro ante el Tottenham (3-0 en la ida).



"Tenemos nuevamente otra final en la 'Champions' y lucharemos por la 'Champions'", dijo el capitán blanco, Sergio Ramos, tras caer el sábado 1-0 en el clásico liguero contra el Barcelona, diciendo casi adiós al campeonato español.



El equipo dirigido por Santiago Solari tiene complicado remontar los 12 puntos que le separan en la Liga del liderato que ocupan los azulgranas, que también los eliminaron de la Copa la pasada semana.



Vigente triple campeón de la 'Champions', el equipo mira ahora a la competición europea como su último recurso para no pasar una temporada en blanco (salvo por el Mundial de Clubes). Solari necesita ganar la 14ª en el legendario palmarés del club para salvar su primera temporada.



Ante el Ajax no podrá contar con Sergio Ramos, suspendido dos partidos por la UEFA por forzar una amarilla. Normalmente le sustituirá Nacho, que compartirá zaga con el francés Raphael Varane.



Además el Real Madrid necesitará resolver sus problemas de eficacia, que le penalizaron con la derrota en los dos duelos ante el Barcelona.



En Holanda el Ajax dominó con gran autoridad y mayor intensidad al Real Madrid, que salvó la victoria con un gol de Marco Asensio.



- A por la gesta con Reus -

Todas las estadísticas están a favor del gigante blanco. Se ha clasificado para cuartos en las ocho últimas ediciones de 'su' competición y el Ajax no está entre los ocho mejores desde 2003.



A la misma hora en Dortmund el equipo local también peleará contra la estadística, tras haber caído por 3-0 en Wembley. Contará con la presencia de su estrella y capitán Marco Reus, ausente por lesión en Inglaterra, para intentar una gesta histórica.



Pero el Borussia Dortmund, protagonista de una excelente primera parte de la temporada, ha entrado en crisis y el viernes cayó 2-1 en Augsburgo, lo que unido a la victoria del Bayern Múnich significó que el gigante bávaro le igualara a puntos en lo alto de la Bundesliga.



El Tottenham tampoco llega en su mejor momento. Desde la excelente prestación en la ida de octavos, no conoce la victoria (dos derrotas, un empate). Pero tiene una cita con la historia, clasificar al club de Londres por segunda vez para cuartos, tras 2011, y además cuenta de nuevo con Harry Kane, que tampoco estuvo en el primer partido.



Las vueltas de octavos de final de la Champions se juegan hasta el miércoles 13 de marzo y el sorteo de cuartos se celebrará dos días después.