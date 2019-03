Neymar revela que dos lesiones le aquejaron durante Mundial

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Neymar tuvo que lidiar con dos lesiones, no sólo con una, durante la Copa del Mundo del año pasado.



En una entrevista con TV Globo el domingo, la estrella de la selección brasileña y del club francés Paris Saint-Germain, reveló que un problema en el tobillo derecho afectó su recuperación en el Mundial de Rusia, al igual que una fractura de metatarso en el mismo pie.



Se tenía ya conocimiento de esa segunda lesión, pero no de la primera.



"Además del metatarso, presenté un problema de tobillo. Sufrí una rotura de ligamento y la recuperación fue más complicada debido a eso", afirmó el atacante del PSG.



Neymar aclaró que la lesión de metatarso no le causó tantos problemas en Rusia como el tobillo.



"Fue muy molesto con el tobillo, toma mucho tiempo volver a la normalidad", dijo el delantero de 27 años.



Brasil fue eliminado por Bélgica en los cuartos de final, y Neymar no pareció alcanzar su mejor nivel durante el certamen.



Actualmente, se recupera de otra lesión de metatarso en su pie derecho sufrida en enero, y se espera que regrese a las canchas el próximo mes.



El exatacante del Barcelona habló sobre las especulaciones de que algún día podría jugar en el Real Madrid.



“Es uno de los mayores clubes del mundo, cualquier jugador pretendido por el Real Madrid sentiría atracción por jugar ahí. Estoy muy contento en el PSG, pero nadie conoce el futuro”, indicó.



Videos recientes mostraron a Neymar bailando durante una fiesta en Salvador, lo que generó críticas por la forma en que se está cuidando durante el periodo de recuperación. Sin embargo, el astro advirtió que no cambiará su forma de ser.



“Cuando la gente dice que la vida de Neymar fuera de la cancha lo mete en problemas adentro... está completamente equivocada... Soy un hombre que se cuida. Sé cuándo puedo salir”, aseguró.