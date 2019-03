Salomón Názar tras remontarle a Olimpia: "No tengo estrellas, pero tengo guerreros"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salomón Názar, técnico de los Lobos de la UPNFM, salió muy feliz la noche del domingo con el accionar de su equipo al lograr vencer al Olimpia por primera vez en el Estadio Nacional y a la vez ubicarse en el cuarto puesto en la clasificación.



"Un partido bastante extenso y sobre todo en el segundo tiempo, con buena respuesta del equipo, yo quisiera que así como lo hicimos en la segunda parte, lo hiciéramos desde el inicio, pero no hay duda que hemos hecho varios cambios y todos están comprometidos con la institución y aquí es obligatorio lucho y correr, no ha dado resultado y vamos a seguir haciendo así", indicó.



Sobre las modificaciones que se hicieron en el equipo. "Corregimos algunas cosas y los cambios nos funcionaron. Pero el espíritu que tiene el equipo. No tengo estrellas, pero tengo guerreros y eso es importante".



Názar fue claro al asegurar. "Estoy orgulloso del equipo, tenemos ocho encuentros de no perder y no lo hemos hecho mal. Yo sé que este equipo tiene para más, tiene más fútbol. Yo me he fijado que en la segunda vuelta el nivel va seguir".



Pero reconoció que los suyos no estuvieron bien en la primera parte. "En el primer tiempo les faltó un poco de actitud y entusiasmo al grupo, pero es normal que cuando se hacen cambios se desconecta el grupo y cuando entrenaron los jugadores que lo hacen de titular se mejoró".



Además, no le gusta llevarse los créditos de las victorias. "Este es un esfuerzo de los muchachos, este grupo con cualquier entrenador funciona, no vamos a perder la cabeza por un comentario de ese tipo, ya estamos grandecitos y tenemos los pies sobre la tierra y le agradezco a él los comentarios".



Ahora la mentalidad está en poder quitarle el invito al Marathón, un club al que no le han podido ganar. "Es el único equipo que nos ha ganado, siempre nos ha costado contra Marathón, pero nos vamos a preparar bien como lo hacemos para todos los partidos y tratar de arrebatarle ese invicto", finalizó.