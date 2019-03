Hora y sede de la jornada nueve de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional de fútbol de Honduras cerrará la jornada nueve este fin de semana. Cabe mencionar que todos los encuentros serán el domingo 03 de marzo.



A pesar de hacer un pésimo papel en la Liga de Campeones de la Concacaf, el Marathon se mantiene líder con veinte unidades, pero la situación podría cambiar si el Olimpia saca los tres puntos contra los Lobos UPNFM.



Motagua quien comenzó con buen pie derecho en el presente torneo, perdió dos juegos al hilo y fueron contra Marathón y Platense en la jornada 6 y 7.



El cierre de la primera vuelta será así:



Juticalpa vs Honduras Progreso - 2:00 PM - estadio Juan Ramón Brevé

Marathón vs Real de Minas - 3:00 PM - estadio Yankel Rosenthal

Vida vs Motagua - 3:30 PM - estadio Municipal Ceibeño

Platense vs Real España - 4:00 PM - estadio Excélsior

Olimpia vs Lobos UPNFM - 5:00 PM - Estadio Nacional de Tegucigalpa