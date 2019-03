"Estamos otra vez de pie", advierte Solari antes del Real Madrid-Barça

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, se mostró animado este viernes antes de enfrentarse al Barcelona el sábado en Liga, asegurando que "estamos otra vez de pie", tras la eliminación en Copa del Rey el miércoles a manos de los azulgranas.



"Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos y el calendario ha querido que sea contra el mismo rival, es el gran clásico del fútbol español y lo enfrentaremos con las mismas ganas y el mismo espíritu que el anterior", dijo Solari en la rueda de prensa previa al partido de la 26ª jornada.



El técnico blanco confía en "mejorar las cosas que tenemos que mejorar y sostener las que hicimos bien" el miércoles de cara a este nuevo duelo, en el que el Real Madrid, a nueve puntos del líder liguero azulgrana, podría prácticamente despedirse del campeonato si pierde.



La falta de pegada condenó el miércoles al Real Madrid, pero Solari quiso recordar este viernes que "hemos hecho goles, no hemos hecho goles en el último partido, pero en los anteriores hemos hecho".



"El otro día debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron, pero esto también es fútbol y es así, tenemos otra oportunidad, mañana tenemos otra oportunidad de que entren las no entraron el otro día", añadió.



El técnico blanco no dudó en volver a defender al joven extremo brasileño Vinicius, que fue el más señalado por su falta de puntería frente al Barça, pese a ser elogiado como el más desequilibrante.



- ¿Rotaciones? -

"Me gusta mirar todo lo positivo que hacen los futbolistas y Vinicius tiene muchísimas cosas positivas que él ha traído"me gusta mirar todo lo positivo que hace los futbolistas y Vinicius tiene muchísimas cosas positivas", dijo Solari.



"Más allá de su juventud, su frescura, su profundidad, su habilidad, su creatividad, su sacrificio, sus ganas de aprender, cómo soporta el peso, la presión... Tantas cosas en tan poquito tiempo. A mí me gusta mirar esto", añadió el técnico blanco.



"Por supuesto que mejorar es trabajo de él y de todos los que le rodean, pero yo pondría la mirada en todas estas cosas buenas", insistió Solari, que no espera una repetición del partido del miércoles.



"Cada partido es un mundo en sí mismo", aseguró, antes de insistir en que "ahora estamos otra vez de pie pensando en el partido de mañana, en otra competición de Liga, en otro clásico y todos muy metidos y con muchas ganas".



Preguntado por posibles rotaciones tras el partido del miércoles y la proximidad del duelo de 'Champions' contra el Ajax el martes, Solari consideró que "esto es lo que nos propone el calendario, estos jugadores están acostumbrados".



"Son grandes profesionales, no es el primer año que lo hacen", dijo, antes de afirmar que "están todos muy bien".