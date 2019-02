Héctor Vargas: "Nuestra participación no fue digna"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón regresó al país tras quedar eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf y el técnico Héctor Vargas se refirió a ello. Reconoce que no tuvieron una digna participación y le deja un recadito al fútbol mexicano.



"Es como cualquier eliminación, fuiste a participar. Las presentaciones se dividen en dos; una digna y otra que no es digna, la nuestra no fue digna. Tratar de competir cuesta, es difícil, es mucha la diferencia. Uno dice compito, pero participás. Competís cuando llegás a semifinales en todos los torneos, en campeonatos del mundo México no compite, no llega nunca a semifinales. Se los dije a ellos (periodistas) que cuando van al Mundial de Clubes no compiten, solo participan", dijo a su llegada en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.



Y agregó: "Lo nuestro fue de participar, no de la manera digna, pero lo bueno es que hicimos una buena cantidad de puntos en este torneo local que nos permite estar primeros".



+Tristes y cabizbajos, así llegó Marathón después de quedar eliminado ante el Santos



¿Qué enseñanza le deja esta eliminación? Le consultamos a Vargas.

"Ninguna, me dio me la oportunidad para entrenar a los jugadores para lo que se viene. Enseñanza la misma que uno siempre piensa, para prepararte para competir aquí, te deja la envidia sana de un estadio de 100 millones de dólares construido, un centro deportivo de 20 millones. Le dije a los directivos que vieran cosas que puedan generar para el país, son empresarios y el día de mañana pueden construir algo parecido".



Vargas destaca entre lo positivo la oportunidad de conocer una nueva estructura de fútbol y que sus jugadores sumaran minutos a nivel internacional. "Conocer otra estructura de fútbol y entrenar a mis jugadores, el caso de Costly lo puse por urgencia contra Honduras (Progreso), pero no lo expuse en este partido pensando para tenerlo el domingo. Los jugadores todos cumplieron con lo que les pedí, con sus limitaciones y capacidades lo hicieron".



Con la eliminación consumada, Vargas dice que sus esfuerzos ahora se centrarán en dar la batalla en el torneo catracho y ya piensa en Real de Minas. "Tenemos la posibilidad de participar y buscar el título aquí pese a que somos la quinta inversión. Vamos a hacer la pelea para ver si podemos ganar. De vez en cuando jugamos bien, si ganamos al Real de Minas será el primer torneo corto que se hacen 23 puntos en una primera vuelta. Lo máximo que hizo Marathón fueron 21 con figuras. Nosotros tenemos 21 y tenemos la posibilidad de igualarlo o superarlo".



Sobre el tema anímico de sus jugadores, les pidió no hacer un drama. "En lo anímico ya sé cómo van a manejarse. No podemos hacer un drama, lo complicado era Honduras Progreso por los seis goles que nos hicieron en la ida, pero fuimos y lo ganamos. Tenemos que buscar sostener todo en este torneo, estamos preparados para eso. El ritmo de local, en un año y ocho meses perdimos un solo partido en casa. El domingo tenemos una oportunidad de sumar de nuevo", cerró.