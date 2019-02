Marathón jugará un partido más de trámite ante el Santos en la Concachampions

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La paliza que recibió Marathón de 6-2 ante el Santos de México, los tiene entre las cuerdas en el partido de ida que jugará esta noche en el estadio Corona.



Pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf es un sueño que se fue diluyendo para los de Héctor Vargas, que hoy tendrían que anotar más de cinco goles si quieren avanzar.



"Buscaremos la dinámica de juego de algunos futbolistas, a nosotros nos sirve como plus esta clase de competencia", dijo Vargas en conferencia de prensa la noche del martes.



Sobre un posible resultado mencionó."Si me meten 5, 10 u 8 goles, no me interesa, yo lo que quiero siempre es proponer, que mi equipo piense que cuando tenemos que buscar un resultado lo vamos a intentar".



Carlo Costly también dio declaraciones en México, asegurando que a Honduras le falta mucho para ser una liga profesional. "En Honduras no hay mucho profesionalismo, estructura, canchas, nos pasa factura cuando ya jugamos en serio, todavía no estamos bien preparados para decir que somos profesionales".



Estas declaraciones parecen un claro aviso de que el partido será más de trámite, porque anotar más de cinco goles será una misión imposible para el equipo hondureño, que se instaló desde el lunes en la ciudad de Torreón.



Historia

En su visita a tierras aztecas, el Marathón no ha tenido buenos resultados. En 2008 en fase de grupos empató 1-1 contra el Cruz Azul.



Ya para el 2009, el Toluca le anotó 7-0 siempre en fase de grupos en el estadio Nemesio Diez, donde a pesar del escandaloso resultado, clasificó a la siguiente ronda enfrentando a Pumas quien lo eliminaría con un resultado final de 6-1 en México.



El 14 de septiembre de 2010, de la mano del fallecido entrenador hondureño Edwin Pavón, el Marathón perdió 2-0 ante el Monterrey quedando eliminado del certamen.



Datos del partido:

Hora: 7:00 PM

Estadio: Corona

Transmite: Fox Sport



Probables Alineaciones:



Santos: Carlos Avecedo, José Abella, Martín Nervo, Matheus Dória, Jesús Angulo; José Juan Vázquez, Ulises Rivas, Bryan Garnic, Deinner Quiñones, Marlos Moreno, Julio Furch.



Marathón: Denovan Torres, Kevin Espinoza, Bryan Johnson, Samuel Córdova, Bryan Barrios; Mayron Flores, Allan Banegas, Edwin Solano, Carlos Discua;Carlo Costly y Yustin Arboleda.