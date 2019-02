Razón por la que el Colegio Nacional de Árbitros no podrían votar en el Congreso de la Fenafuth

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el anuncio de paralizar las diferentes ligas de fútbol en Honduras, el Colegio de Nacional de Árbitros intenta participar el siguiente Congreso de la Fenafuth para elegir al próximo Comité Ejecutivo.



Sin embargo, el referato no cumplió con los plazos anunciados por la secretaría general del Comité Normalizador, para así ser parte de la elección del próximo 22 de marzo.



Resulta que cuando se dio caso FIFAgate, en el tema de sobornos y amaños de parte del presidente de la Fenafuth en ese entonces, Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Hawit como secretario, FIFA y las auditrias ordenaron a todos los entes ligados a Fenafuth, a prensentar estados financieros auditados y personería jurídica, entre ellos el Colegio Nacional de Árbitros.



Cuando Fenafuth convocó a elecciones, los árbitros no presentaron sus documentos en regla, ni auditados ni una actualización en su personería jurídica, según varias entrevistas que dio el actual director ejecutivo de Fenafuth, José Ernesto Mejía.



Por otra parte, Abraham Madrid, presidente actual del colegiado de árbitros, amenazó de paralizar todas las competencias si no se les incluye en dicho congreso.



En ese sentido, los árbitros incluso amenazan a Fenafuth de pedirle a la FIFA una nueva intervención por considerar que están sobrepasando sus límites de poder al no dejarlos participar.



La elección del próximo Comité Ejecutivo la realizarán vía voto directo los diputados de Liga Nacional, Liga de Ascenso, sector menor, Fútbol femenino, fútbol playa y fútbol sala.