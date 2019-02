Héctor Castellón sobre Fabián Coito: "Sigue pesando el pasaporte"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Héctor Castellón, nuevo entrenador del Vida, habló sobre el tema de la Selección de fútbol de Honduras, donde aseguró que no hay diferencia entre un técnico nacional y el uruguayo Fabián Coito.



"En lo personal me hubiese gustado ser yo, pero seguramente no reuní los requisitos, ni era el perfil que se buscaba. -¿Y por qué me pongo yo?- Si pudo ser hondureño, lo soy, aunque estudié en México y si tengo la capacidad, claro que la tengo".



Siguió diciendo: "Pero déjame decirte que no me desagrada la elección que se hizo. Si comparamos que selecciones se han manejado es lo que hace Carlos Tábora acá, en ese sentido en es un tema de debate, pero lo mejor es apoyarlo, que el proceso sume para los resultados se den."



¿Para este proceso es de trazar metas con jugadores nuevos o no hay que descuidar la experiencia?

El talento nunca se desprecia. Yo recuerdo mucho a Andrea Pirlo en la Selección de Italia, ya era un jugador veterano y nunca lo menospreciaron. Maynor Figueroa, además de que aporta mucho en el campo su liderazgo dentro del campo es bueno. La Bicolor no está reservada para todos, solo para los mejores y para ser mejor hay que tener talento, liderazgo y mucha capacidad de juego.



¿A quiénes no hay que descuidar?

Figueroa ha tenido una trayectoria muy buena. Alfredo Mejía es un jugador interesante, sus aportes será clave en la selección nacional.



Sin excusas para Coito rumbo a Catar....

El señor Coito es de poco hablar y cuando lo hace dice lo que tiene que decir. La chamba que tiene es elegir a los mejores de acuerdo a su forma de ganar. Con el material humano que tiene no tendrá problema.