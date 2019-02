Jerry Bengtson: "Es lindo anotar y que el equipo sume de tres"

DANLÍ, HONDURAS.- Jerry Bengtson no se cansa de marcar y este domingo le recetó un doblete al Real de Minas en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.



Bengtson destaca que este día se debía lograr un triunfo. "Hoy era importante sumar de a tres, gracias a Dios se dieron los tres puntos para el bien del equipo".



En lo que respecta a sus anotaciones, dijo que "siempre es lindo anotar y que el equipo sume de tres. Hoy se hizo un excelente partido, me da mucha confianza y ahora vamos a trabajar para el siguiente juego que es en casa".



El goleador no quiere tirar las campañas al aire y espera que esto sea solo el inicio de un gran torneo. "Es lindo anotar, pero esto apenas comienza. Hoy nos vamos contentos a casa, pero nos vamos a preparar más".



En lo que respecta al gran ambiente que se vivió en el Marcelo Tinoco. "Acá siempre se llenan los estadios cuando viene el Olimpia y la gente que vino hoy pudo presenciar un buen partido".



Bengtson asegura que en esta cancha no había tenido tanta experiencia. "No había jugado mucho acá, creo, este es mi segundo partido, pero me sentí bien, la cancha está bien, solo que un poquito dura" .



El cañonero del Olimpia sabe lo que representa anotar para tomar confianza para el campeonato. "Era importante ganar para estar siempre arriba. Ahora hay que seguir por este mismo camino".