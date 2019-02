Wilmer Cruz asume en Juticalpa: No estamos para el descenso, sino para quinto o sexto

Redacción

JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS.- A Wilmer Cruz que no le mencionen ni por cerca la palabra descenso. “¿Quién está hablando de descenso? Yo no lo he mencionado”, se mantiene firme el Pájaro ante los medios el día que vuelve a tomar las riendas del Canechero, club al que sacó campeón de Copa en 2016.

Por jugarse 11 fechas del Clausura, Real de Minas alcanzó en el último lugar de la tabla acumulada al Juticalpa de hasta la semana pasada Robert Lima, entrenador que fue cesado después del 1-1 ante Platense en el Excélsior.

“El domingo ante Motagua, Roger Espinoza va a tomar el mando, conmigo a la par, claro, pero él va a ser quien me esté orientando porque yo no sé cómo está físicamente el plantel para decir: voy a jugar con este o aquel”, aclara el exportero de equipos como Real España y Platense.

Y su visión va más allá de eludir el fantasma de la B: “Voy al día a día y no prometo nada, lo único que les puedo decir es que este equipo está para grandes cosas y puede alcanzar el quinto o el sexto lugar de la tabla”.

El entrenador A, sin embargo, tiene claro que “por los vientos que soplan el equipo que arrancó en Cortés es el que va a iniciar en Tegus. A mí me gustó ese juego de Juticalpa”, explica el hombre que hizo posible el regreso de Honduras a Primera a fines de 2014. Eso sí, ya ante Motagua “al equipo debe notársele algo diferente, no podemos seguir de la misma manera. Debe haber un cambio radical, así de sencillo”.

Ojo a su reglamento

El Pájaro tuvo ayer su primer contacto con los jugadores, que todavía no conocen el sabor de la victoria, y advirtió que trae consigo un reglamento interno.

“Ese reglamento es el que me da el sustento para mantener bien alineados a los futbolistas, lo uso desde hace cinco años y generalmente lo entienden... creo que multas habré aplicado unas dos o tres veces. Por ejemplo, faltar a un entrenamiento sin causa justificada son dos mil lempiras de multa”, contó.

Esa ha sido la primera piedra que ha puesto Wilmer Cruz en el Juan Ramón Brevé, donde el equipo entrenó ayer para el duelo contra Motagua en el Nacional. Luego, el DT habló de otro aspecto que no podrá pasar por alto. “Si usted se fija en la mayoría de los jugadores hondureños, tienen buenas piernas, ya que trabajamos mucho en la física, pero muy poco en la cabeza. Hay que trabajar parejo y con el que le guste, el que no le guste ya sabe lo que tiene que hacer”.

- No tiene compromisos con nadie, ¿ah?

- Así es, me gusta tomar decisiones radicales cuando alguien se equivoca y si se equivoca feo no puede estar en una institución como Juticalpa. Es que no tengo compromisos con nadie, por eso cuando las cosas no me gustan, me voy y me voy tranquilo con mi conciencia.

- O sea que el puesto se gana en las prácticas, ¿no?

- El que entrena bien va a jugar. Eso sí, yo repito muy pocas alineaciones y si me dicen que no hay figuras pues mejor, hay muchos jugadores afuera que pueden entrar. Por ejemplo Dixon Ramírez, un muchacho al que le dicen Machuquita, tiene 17 años y ya no lo miro y es un jugadorazo.

- ¿Será que no lo echaban porque es muy joven?

- ¿Qué tiene que ver la edad? A eso nos vamos a enfocar, desde el domingo van a ver un equipo competitivo.