Carlos Will Mejía: No podemos jugarle de tú a tú a equipos de la Liga de México

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carlos Will Mejía, ya una voz autorizada del fútbol tras más de una década de carrera, sacó su GPS y comenzó a ubicar a aquellos que no ven las diferencias entre el fútbol de liga de México y Honduras. El volante del Olimpia fue hirientemente realista al ser consultado por la paliza que se comió Marathón ante Santos por la Liga Campeones de Concacaf.



"Es un tema que se ha especulado, pero algo que tenemos que saber es que no podemos jugarle de tu a tu a rivales mexicanos, es de tener un poco de sentido común en ese aspecto, hay que ser más cuidadosos, porque son jugadores de otro nivel y como dijo Emil en sus redes sociales son jugadores que ganan millones por eso una desconcentración y te anotan", indicó Carlos Will Mejía.



Además añadió: "Cuando uno enfrenta jugadores mejor que uno siempre da ese extra, por allí ajusta y otras no, me tocó en Marathón y Olimpia nosotros no nos intimidábamos ante ningún rival y eso es lo que tiene el futbolistas hondureño, buscar escusa ante una catástrofe no tiene sentido sino de buscar soluciones".



Sobre el nivel que puede tener el fútbol hondureño tras esa goleada sufrida por un club mexicano aseguró. "Sabemos que nuestra liga tiene que mejorar mucho en cuestión de canchas, horarios, creo que todo debe mejorar y con ello mejorará la Liga".



Algo que tiene claro que pudo afectarle a la planilla de los verdes. "No podemos dar la pauta de lo que es la Liga con un partido de como este, jugadores sin experiencia en el Marathón, jugadores que me atrevería a decir que es su primer roce internacional y les toco pagar piso y que feo que fue de la peor manera".