Diego Vazquez evita criticar a Marathón por la goleada que le dio el Santos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Motagua, Diego Vazquez, evitó dar declaraciones sobre la humillada que le dio el Santos de México al Marathón de Héctor Vargas en el Olímpico San Pedro Sula.



Con la ilusión de hacer un gran papel, los verdes sucumbieron 6-2 en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf y las criticas no se han hecho esperar.



Dicho partido, ha generado un mar de dudas acerca del nivel del fútbol de hondureño. La prensa deportiva le consultó a Diego, pero este no quiso responder. "Me pondría a la misma altura de lo que hicieron en momentos anteriores. No quiero hacer un comentario despectivo".



En el pasado, Diego Vazquez y Héctor Vargas se enviaban constantes mensajes de ironía cuando en su momento el León de Formosa dirigía al Olimpia de la capital de Honduras.









"Lo que pasa es que ofendemos voluntades, todo lo que das vuelve", dijo el entrenador de los azules entre risas.



Para disuadir aun más la prensa, Diego Contesto: "Mejor carma positivo, mandamos amor , porque lo negativo que uno tira vuelve", finalizó.