Hondureño Brayan Moya enamora la liga de Venezuela con sus goles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Brayan Moya, exjugador de Olimpia, fue uno de los jugadores que tuvo que salir del plantel de los Albos puesto que Manuel Keosseián no lo tuvo contemplado para el Clausura.



Sin embargo, el hondureño está dando de que hablar con sus dos goles que anotó en el debut con el Zulia de la primera división de Venezuela.



Pasaron las primeras tres jornadas del campeonato y Moya no había podido ingresar hasta que en el pasado fin de semana ante el Academia Puerto Caballero, el catracho se destapó con dos dianas.



“Y valió la espera lo que se hizo, gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar estos dos primeros goles”, fueron las palabras de Brayan al finalizar el encuentro.



Además, el hondureño contó que para poder anotar sintió una gran fuerza que le impulsó para lograrlo. “Siempre tuve sensaciones que podía entrar a hacer un gol, no pensé que dos, pero en los entrenamientos daba el máximo porque sabía que cuando me tocara tenía que ayudar. En lo primero que pensé fue en Dios, segundo en mi familia, mi esposa, mi hijo, mi madre, que siempre me apoyan. Uno viene de tan lejos, deja todo, y por ellos vale la pena luchar siempre”, aseguró el volante.



Con la humilda de caracteriza a Moya, mandó un mensaje a nuestro tierras catrachas. “La gente en Honduras está ahí siempre, la familia del Club Olimpia, la familia del Club Vida y todos los aficionados. A ellos siempre les agradezco todo”, finalizó.