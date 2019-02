Periodista deportivo, Selvin López Anariba, abandonó el país por extorsión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acostumbrado a narrar y comentar el deporte que más apasiona a los hondureños, Selvin López Anariba, tuvo que dejar aquello que era su sustento diario por salvar su vida y la de su familia.



El comentarista deportivo recibió serias amenazas a muerte tras salir de un taller de mecánica en la ciudad de la Lima.



“Estas amenazas las recibí de dos individuos que me interceptaron en moto en la ciudad de La Lima (Cortés). Venía saliendo de un taller de reparar las luces de un vehículo y exactamente fui interceptado a unos metros adelante del taller; en una zona un tanto solitario y me pidieron la suma de dinero y por supuesto las amenazas que de no hacerlo peligraba nuestra vida. Ellos me amenazaron exactamente con la vida de mi hija y de mi esposa, me dijeron que de no hacerlo sus vidas corrían peligro".



El reconocido periodista de HRN fue uno de los miles de hondureños que han tenido que salir huyendo de sus hogares para evitar una tragedia en su hogar.



"En ese momento quedé perturbado, no hallaba qué hacer y solo se me ocurrió llamar a un amigo que experto en seguridad… Él no estaba en Honduras, estaba en Grecia. Después recordé a los Derechos Humanos. Me fui a Derechos Humanos y ellos me enviaron al Ministerio Público en la Primera Estación de Policía y allí no me pudieron atender y me enviaron a la Agencia Nacional Antiextorsión. Allí puse la denuncia y me pidieron unas cosas muy complicadas, casi imposibles", dijo relator.

Sin embargo, la angustia no termino ahí, días después fue amenazado con las personas que más ama. “El martes por la noche fui a comprar algo a un negocio, un Minisúper cerca de la casa y cuando salgo del local, en mi vehículo, el otro automotor, porque cuando me interceptaron el lunes yo ando el carro gris, pero ese día andaba en el carro rojo. Cuando salgo del Minisúper, tenía en el parabrisas de mi vehículo una nota y un proyectil donde me decían que de no cumplir con lo que me habían solicitado, uno de esos proyectiles sería para mi esposa y otro para mi hija. Lamentablemente esa nota provocó la decisión de salir del país”.



La pesadilla que vivió Selvin López Anariba, provocó que dejara todos sus bienes a la mano de Dios en Honduras. “Lamentablemente ahora ya no estamos en Honduras, dejamos botado todo, tirado todo. Cuando digo todo es todo. Mis dos trabajos, el trabajo de mi esposa, la universidad de mi hija, nuestros dos carros y todo que tenemos dentro de la casa, nuestras mascotas, nuestros dos perros, nuestras dos tortugas, nuestros gatos… Es algo doloroso, es algo terrible, es algo que hay que ser muy fuerte y poder soportar, pero es la realidad de nuestra Honduras, lo que vivimos en mi Honduras”, finalizó el comentarista deportivo.