Nuevo entrenador de Honduras: El último reconocimiento que recibió Fabián Coito en Uruguay

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Con la presencia del histórico entrenador uruguayo, Óscar Washington Tabárez, la Asociación Uruguaya de Fútbol reconoció la labor de Fabián Coito tras más de 12 años a cargo de las selecciones menores en su país.



El nuevo entrenador de Honduras, Fabián Coito, viajó con las manos llenas a suelo centroamericano, luego de haber sido objeto de un reconocimiento, un día antes, por su trabajo con las promesas del fútbol charrúa.



"Toda persona que le gusta algo y se capacita y si tiene ciertas condiciones para determinada cosas, necesita un lugar donde desarrollarlo, sino eso queda guardado en uno y no queda nada", dijo Coito al momento de tomar el micrófono, ante las autoridades del fútbol de su país.



"Estoy entusiasmado, por lo que he aprendido, por lo que he vivido, por este respaldo enorme y por lo que vendrá", refiriéndose a su nuevo reto como entrenador de Honduras.



Este jueves, Coito llegó a Honduras con la carga en sus hombros de tomar las riendas de una Selección con sed de protagonismo. El reto del uruguayo y su cuerpo técnico es llevar a la H a una nueva justa mundialista.

