Concacaf defiende la joya de la corona: "Mantendremos la Copa Oro como nuestro evento principal"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Breve. Directo. Un solo párrafo de 62 palabras (390 carácteres), Concacaf salió al paso para desvirtuar las declaraciones del presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro, y asgurar que la Copa Oro, seguirá siendo el producto premium de la confederación.



Lo que Concacaf no se atrevió a decir, fue que la declaración nació de Carlos Cordeiro, sino que "culpó" a las publicaciones de los medios de comunicación.



"Después de la última información publicada por los medios de comunicación, Concacaf aclara que está totalmente comprometida con la Copa Oro de Concacaf y confirma que las ediciones 2019, 2021 y 2023 son parte del calendario de la FIFA. Además, una vez se produzca el nuevo calendario de la FIFA después del 2023, Concacaf continuará organizando el evento principal de nuestra confederación".



La Copa Oro de la Concacaf es el máximo torneo de selecciones, se juega cada dos años y sus ganadores pasan a ser los representantes de la zona en la Copa Confederaciones.



Este año 2019, se jugará en Estados Unidos, Costa Rica y el Caribe. El ganador jugará una final ante Estados Unidos (ganador de la edición 2017) para ir a la Copa Confederaciones 2021.



En este sentido, Concacaf asegura que al menos hasta 2023, no habría una Supercopa América como había sugerido el federativo estadounidense.