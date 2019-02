"Nada personal", dice Jurgen Klopp antes de jugar contra el Bayern Múnich, su viejo rival

'La gente piensa que podemos ganar al Bayern, eso es algo muy importante, hasta ahora la historia es bella, pero todavía no hemos acabado', aseguró Klopp. Foto / AFP

LIVERPOOL, INGLATERRA.- El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp declaró que no tiene "nada personal" contra el Bayern Múnich, su antiguo rival en la Bundesliga cuando dirigía al Borussia Dortmund, este lunes, en la víspera de jugar la ida de los octavos de la Champions en Anfield.



"No es nada personal. Nunca hubo cosas negativas con el Bayern, pero cuando jugábamos contra ellos o cuando compraban nuestros jugadores, ¿cómo podía estar contento y decir, 'buena idea, los llevo en mi coche'?", bromeó Klopp.



El Dortmund ganó la Bundesliga en 2011 y 2012, y desde entonces la ha dominado el Bayern Múnich, que además ganó la final de la Champions 2013 a su gran rival.

Vea además: Fabinho: Un faro en el caos del Liverpool de Jurgen Klopp

El gigante bávaro incorporó a varias piezas clave de aquel equipo, como Mario Goetze, Mats Hummels y Robert Lewandowski, lo que hizo más cruda la batalla entre ambos clubes.



"No fue bonito para el Dortmund, pero es parte del negocio. En aquellos momentos no estaba contento, pero hace mucho que pasó", añadió el técnico de los Reds.



Klopp volvió a proclamarse subcampeón europeo la pasada temporada, cuando los Reds perdieron la final con el Real Madrid.



"Lo mejor de haber llegado tan lejos es que ahora somos un gran competidor de nuevo. Está claro que no es suficiente, pero es un gran paso", añadió Klopp.

Además: '¡Aprendí tanto de él!', Lewandowski se reencuentra con Klopp en el Liverpool-Bayern



"La gente piensa que podemos ganar al Bayern, eso es algo muy importante, hasta ahora la historia es bella, pero todavía no hemos acabado", continuó.



Finalmente Klopp habló de la atmósfera de las noches europeas en Anfield: "En Alemania mucha gente habla de esto, dicen que quizás somos el club más emotivo del mundo del fútbol, en mi opinión la emoción es positiva, por lo que vamos a mostrarla mañana".