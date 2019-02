Héctor Vargas sorprende al descartar a Carlo Costy ante Motagua

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Carlo Costly no podrá celebrar ante Motagua este sábado, pues no será de la partida en su equipo: Marathón.



Costly no aparece en la lista de titulares seleccionados por su entrenador Héctor Vargas para enfrentar al Ciclón en el clásico de las "emes" que se disputará a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Yankel Rosenthal.



Pero, ¿cuál es la razón de su ausencia?, pese a que se descarta alguna lesión, aún se desconoce la razón oficial del cuerpo técnico.

Extraoficialmente se habla de una diferencia entre el entrenador y el futbolista.



Mientras tanto, la afición del Mounstruo, que es líder del torneo, espera que su equipo responda esta tarde aún con la ausencia de su fichaje estrella.



Por su parte, Motagua respira profundo y con tranquilidad al saber que la amenaza de "El Cocherito" no estará cerca de su marco.



