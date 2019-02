Alejandro Martínez: En Olimpia no se sienten menos que los otros clubes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La exigencia para el Olimpia es muy alta y sus aficionados lo hacen valer. A pesar de estar ubicados en los primeros lugares, las críticas se llegaban a los blancos después del clásico ante el Motagua fue mayor.



Pese a esta situación, el cuerpo técnico del Olimpia no comparten que en los medios se hable que los albos están en un nivel inferior a los otros clubes denominados grandes de la Liga Nacional.



"Siempre los evalúo bien. El equipo está para competir de igual a igual contra todos. Según el periodismo, el Olimpia está uno o dos escalones por debajo de los demás candidatos y nosotros hemos competido contra todos y no he visto mayores diferencias, más que las propias del juego. Así que nosotros el rendimiento estamos plenamente conforme", indicó Alejandro Martínez, preparador físico del león.



Y agrega: "No sé a qué se refiere el periodismo. Como profesional uno debe de tomar las críticas, uno va creciendo con todo lo que aporta y eso es lo que se escucha casi por unanimidad, pero lo que he visto, el Olimpia es muy competitivo y con un proceso en formación".



Además hizo énfasis en el cambio que tuvo el equipo en su plantilla. "En Olimpia no es necesario que se ponga una ley de juveniles y el profesor ha tomado la decisión de un recambio importante, tenemos muchos jóvenes y le estamos apostando a la calidad de ellos".



Según el preparador físico, el cuerpo técnico del club hace sus propios valoraciones. "Nosotros lo que tenemos que evaluar es lo que hacen los jugadores en los entrenamientos y la respuestas de los partidos. Más allá de posibles resultados, estamos conformes. La conclusión y la evaluación final la sacaremos al final del campeonato".



En lo que corresponde al nivel de juego del Real España, rival de turno de mañana en el estadio Nacional. "Es un buen equipo, bien trabajado, la vedad que tiene un volumen de juego, posición de pelota, cambio de ritmo y con jugadores que trabajan muy bien en el ataque con velocidad y explosión. Es un rival muy respetable y esperamos un partido difícil".



Alejandro Martínez también aprovechó para dar su evaluación de lo que fue el debut de Leandro Sosa con el Olimpia.

"Contento, tuvo un gran rendimiento físico. Yo siempre digo que el fútbol hondureño es un fútbol fuerte de mucho contacto y eso le podía consta, además había humedad en Juticalpa y a veces los extranjeros lo podemos sentir, pero se tuvo un rendimiento de acorde a lo que se esperaba de él y tiene que seguir creciendo", finalizó.

