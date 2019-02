El VAR anula por primera vez un gol en Champions en el partido Ajax-Real Madrid

ÁMSTERDAM, HOLANDA.- Por primera vez en la historia de la Champions League, el asistente de video (VAR, por sus siglas en inglés) sirvió para anular un gol, durante el partido de ida de los octavos de final del torneo continental que enfrentó al Ajax y al Real Madrid (victoria española 2-1), este miércoles en Ámsterdam.



Tras sus iniciales reticencias a la implantación del vídeoarbitraje, la UEFA decidió aplicar el VAR a partir de la ronda de los octavos de final de la Champions y la primera víctima fue el Ajax, al que se le anuló un gol del argentino Nicolás Tagliafico por fuera de juego de otro jugador poco antes del descanso (40).



Se disputaba el minuto 37 de partido, cuando el central Matthias de Ligt cabeceó un córner lanzado desde la derecha, el arquero belga Thibaut Courtois rechazó mal la pelota y Tagliafico aprovechó el error para enviar la pelota al fondo de la red.

Pasados un par de minutos, Skomina se acercó a la banda para ver las imágenes de televisión, en las que se puede ver al delantero serbio Dusan Tadic obstaculizar a Courtois. Foto / AFP





Después de que los holandeses celebraran por todo lo alto el primer gol del partido y cuando el Real Madrid se disponía a sacar de centro, el VAR avisó al árbitro esloveno Damir Skomina de una posible irregularidad. Tras repasar varias veces las repeticiones de la jugada, Skomina anuló el tanto.

Explicación por Twitter

Posteriormente, en Twitter, la cuenta UEFA Champions League (retuiteado después por la cuenta oficial de la UEFA) explicó que "el árbitro identificó al compañero de Tagliafico Dusan Tadic en posición de fuera de juego obstaculizando al arquero e impidiéndole que jugara o pudiese jugar el balón cuando éste había sido cabeceado".



"Ésto cumple con el protocolo del VAR y el gol fue correctamente anulado", añadió la instancia.



Ocho meses después de su exitoso estreno en el Mundial de Rusia-2018, la UEFA había anunciado a comienzos de temporada que el VAR no se aplicaría en su principal competición de clubes hasta el curso 2019-2020.

La UEFA y su presidente Aleksander Ceferin aceptaron finalmente a comienzos de diciembre implantar esta tecnología seis meses antes de lo previsto, a partir de los octavos de final de la Champions, debido a que la presión era muy fuerte por parte de los propios clubes y a la exitosa implantación por parte de la FIFA y en varios grandes campeonatos.



"¿Si lo podemos hacer antes, por qué no? Varios países lo han puesto en marcha. El proceso de aceleración debe llegar a Europa. Los árbitros de área no sirven, hay que quitarlos y reemplazarlos por el VAR", dijo entonces Ceferin para justificar la decisión.



En los primeros partidos de ida de los octavos que se disputaron el martes (Manchester United-París Saint-Germain y Roma-Oporto) el VAR no se llegó a utilizar.