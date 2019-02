Liga de Campeones: PSG planteará un partido táctico contra Manchester United para poder decidir en París

MÁNCHESTER, REINO UNIDO.- Como consecuencia de las bajas de sus estrellas Neymar y Edinson Cavani, el París SG planteará "un partido táctico" en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United para tratar de sentenciar el pase en el Parque de los Príncipes.



"Tengo muy claro lo que haremos mañana. Será un partido difícil, táctico y físico, y espero que podamos sacar lo mejor de nosotros", declaró en conferencia de prensa el entrenador Thomas Tuchel.



El técnico germano, no obstante, destacó el "impresionante" momento de forma desde que llegara al banquillo de Old Trafford el noruego Ole Gunnar Solskjaer (10 triunfos y 1 empate en 11 partidos).



"Estoy esperando un equipo muy ofensivo del Manchester United. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Son completamente diferente a cómo eran en diciembre. Juegan con mucha confianza, marcan muchos goles y obtienen muchos de ellos temprano. Están atravesando por un momento impresionante y jugar ahora contra ellos es uno de los desafíos más difíciles que puedes tener", analizó.



El centrocampista germano Julian Draxler analizó de manera similar a su entrenador el partido del martes: "Esperamos que el Manchester United juegue como jugaron sus últimos partidos. Atacarán, eso está claro, pero no podemos olvidar que tenemos un partido de vuelta en París, así que no será todo ni nada mañana. También veremos un poco de fútbol táctico".