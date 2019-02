Jugadores acusan de racismo a un árbitro asistente

TEGUCICALPA:- Los jugadores del Atlético Independiente de Siguatepeque acusaron de racista a un árbitro asistente que ofició en el juego contra el Limeño por la Liga de Ascenso. El encuentro que finalizó 0-0 en La Lima, dejó un mal sabor de boca entre las Panteras negras que se molestaron mucho con el juez asistente.



"Todo ocurrió luego de una jugada en la que expulsaron a un compañero nuestro. Celmer Gutiérrez le fue a decir al asistente 2 que la acción no era para roja pero él le contestó de una forma que no me pareció correcta" dijo Elías García un ex-jugador del Vida de la LNP.



Por su parte, Celmer Gutiérrez (el ofendido ) aseguró que "El línea me dijo, no me digás nada negro, calláte mejor calláte negro".



Los futbolistas del equipo de Siguatepeque exigen una disculpa pública de parte del colegiado o que la comisión arbitral actúe de oficio para que no se sigan dando más actos racistas en el ascenso. "Esperamos que el señor Pedro Rebollar o la Comisión de Arbitraje tome cartas en el asunto porque no puede ser que un árbitro profesional esté cometiendo ese tipo de acciones racistas contra los futbolistas y peor en un partido oficial" señaló Elías García.



El juez central en el partido que empataron Independiente y Limeño fue Julio Ullóa quien no tuvo nada que ver en el conflicto. El línea 2 es a quien acusan los jugadores.