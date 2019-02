Cristiano Ronaldo vuelve a golpear y la Juventus se dispara en la tabla

ROMA, ITALIA.- La Juventus ganó 3-0 en la cancha del Sassuolo (11º) con un tanto de Cristiano Ronaldo, que alcanzó los 18, este domingo en la 23 jornada italiana, y aprovechó el empate del Nápoles (2º) para llevar su diferencia como líder a los 11 puntos.



Los alemanes Sami Khedira (23) y Emre Can (86) acompañaron en el apartado goleador a Ronaldo (70), que con su diana de cabeza amplía su ventaja como máximo artillero de la Serie A.



Campeón de las últimas siete ediciones, la 'Juve' está en una inmejorable posición para revalidar su título. Saca 11 puntos al Nápoles, que el sábado no pasó del empate sin goles ante la Fiorentina (10º), cuando quedan 15 jornadas por disputarse.



Pero los Bianconeri recibieron un aviso en los primeros minutos por parte del Sassuolo, que recordó los actuales límites defensivos de un equipo que vuela en Italia pero que en Champions se cruzará en octavos con el Atlético de Madrid, en diez días.



- Dybala, suplente por el 'equilibrio' -

Privado de Leonardo Bonucci y de su capitán Giorgio Chiellini, los pilares defensivos del equipo, el técnico Massimiliano Allegri optó este domingo por juntar en el centro de la zaga a Daniele Rugani con el uruguayo Martín Cáceres, repescado de urgencia del Lazio en el mercado de enero.



Los 20 primeros minutos dejaron claro que estos dos centrales son vulnerables. El Sassuolo tuvo dos buenas ocasiones pero desaprovechó su momento.



Este esperanzador inicio para los locales lo terminó de estropear el arquero Andrea Consigli en un mal despeje. Ronaldo disparó con violencia y el rechace del propio arquero lo aprovechó, bien situado, Khedira. Era el primer acercamiento del campeón.



Con el partido de cara, la Juventus tiró de oficio para cerrar la victoria. Ronaldo de cabeza y Can, con un pase decisivo del portugués, completaron el triunfo.



Clave en los tres goles, Ronaldo roza los 20 goles en su primera temporada en Italia cuando quedan 15 jornadas, demostrando su gran capacidad de adaptación.



El argentino Paulo Dybala, que participó en el tercer gol, volvió a comenzar en el banquillo.



Allegri se refirió a su situación: "Claro que puede jugar con Ronaldo y lo hará, pero necesitábamos a alguien que trabajara duro para dar equilibrio al equipo. Depende de contra quién juegues, el Sassuolo tiene un centro del campo duro".



- Paquetá dedica gol a juveniles del Flamengo -

En el último partido de la jornada el Milan venció 3-0 en su estadio al Cagliari (15º) y es cuarto, última posición que conduce a la Champions.



Los goles locales los marcaron Luca Ceppitelli (13, en propia puerta), el brasileño Paquetá (22) y el polaco Krzysztof Piatek (62).



Paquetá dedicó emocionado su primer gol como jugador 'rossonero' a los diez jóvenes futbolistas fallecidos en las instalaciones del Flamengo, club en el que se formó.



Antes, el Atalanta venció 2-1 en su cancha al SPAL (14º) con otro gol del colombiano Duván Zapata, un triunfo que le sirve para situarse quinto a un punto del Milan.



Los tantos del esloveno Josip Ilicic (57) y de Zapata (79) sirvieron para remontar el gol inicial de Andrea Petagna (8).



Con su nueva diana, Zapata alcanza las 16, dos menos que el máximo realizador, Ronaldo, e igualado con Fabio Quagliarella (Sampdoria).



Tienen los mismos puntos que el Atalanta la Roma (5º) y el Lazio (6º), en lo que se presume una cerrada lucha por el último puesto de Champions.



En los otros partidos disputados este domingo, el Torino (8º) se impuso 1-0 al Udinese (16º), el Frosinone (19º) sorprendió 1-0 a la Sampdoria (9º) y el Bolonia (17º) y Génova (13º) igualaron 1-1.