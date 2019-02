Colombiano Alexis Mendoza renuncia como DT del Sporting Cristal

LIMA, PERÚ - Tras dirigir dos partidos, el técnico colombiano Alexis Mendoza renunció este martes a la dirección del campeón peruano Sporting Cristal debido a inconvenientes en la documentación requerida a su cuerpo técnico, informó la institución.



"Debido a inconvenientes con la documentación e inscripción de parte de su cuerpo técnico los cuales no podrán ser resueltos, Sporting Cristal y Alexis Mendoza han decidido de común acuerdo dar por finalizado el vínculo laboral que los une", indica un comunicado del club 'celeste'.



"El Profesor Mendoza ha determinado que la totalidad de su grupo de trabajo es necesaria para el correcto desempeño de su labor lo cual imposibilita continuar la relación contractual con el club", agregó Cristal.



Por su parte, el presidente del club Carlos Benavides asumió la responsabilidad en los temas de documentación que solicitaba la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para formalizar la contratación de todo el comando técnico que requería Mendoza.



"La responsabilidad es 100% mía (caso Alexis Mendoza) porque soy la cabeza del club. Debimos ser más cuidadosos con los temas de documentación", dijo en conferencia de prensa Benavides.



"Las nuevas reglamentaciones de la FPF exigen documentos que no se han podido cumplir y el DT dijo que no quería perjudicar el trabajo del club", explicó Benavides.



El presidente del Cristal informó que los entrenamientos serán liderados por el comando técnico de las divisiones menores.



Mendoza de 57 años, no podrá dirigir a los 'rimenses' en el torneo local que se inicia el 15 de febrero y en la fase de grupos de la Copa Libertadores-2019.



El DT, que dirigió solo dos amistosos, fue presentado el 10 de enero en remplazo del chileno Mario Salas, que fue contratado para dirigir al Colo Colo de Chile en 2019.



Mendoza como entrenador del Junior de Barranquilla ganó la Copa Colombia en el 2015, y además fue el DT del equipo olímpico de Honduras en el 2008 y asistente técnico del colombiano Reinaldo Rueda en dos mundiales con Honduras y Ecuador.



Cristal jugará en el Grupo C de la Copa Libertadores, y debutará contra el chileno Universidad Concepción el 6 de marzo.



Sporting Cristal afrontará la temporada 2019 con el objetivo de lograr el bicampeonato del torneo peruano y alcanzar el sueño de ganar la Copa Libertadores que se le escapó de las manos en 1997, cuando cayó en la final por el Cruzeiro de Brasil.