Wigan Athletic recuerda al hondureño Juan Carlos García en el Día Mundial contra el Cáncer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Wigan Athletic de la Premier League de Inglaterra recordó, de una manera especial, este lunes 4 de febrero al hondureño Juan Carlos García, el futbolista que murió el 8 de enero de 2018 a causa de una leucemia.



Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el equipo inglés publicó un mensaje en sus redes sociales en el que adjuntó una imagen del futbolista catracho.



"Siempre en nuestros pensamientos, Juan Carlos", escribió el equipo en su cuenta oficial de Twitter, mensaje al que le adjuntó el hashtag "#WorldCancerDay".



De inmediato, el tuit fue compartido por varios cibernautas y recibió decenas de likes.



El defensa hondureño murió a causa de una leucemia a los 29 años de edad.

? On #WorldCancerDay please show your support for @LeukaemiaCareUK



? Forever in our thoughts, Juan Carlos#wafc ?⚪️? pic.twitter.com/wrinOQWqyT