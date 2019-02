París SG enfrentará su próoximo partido de Copa sin su estrella Neymar  

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint-Germain, vigente cuatro veces campeón de la Copa, se desplaza de nuevo el miércoles al estadio del Lyon, donde el domingo perdió por 2-1 en Ligue 1, pero esta vez para enfrentarse al Villefranche-sur-Saône, club de la tercera división, en octavos de la competición.



"No estoy preocupado", señaló el técnico del PSG Thomas Tuchel después de caer ante el Lyon, la primera derrota del defensor del título en el actual campeonato, partido en el que no pudo jugar Neymar, que estará fuera hasta principios de abril por una lesión en el pie derecho.



El brasileño celebrará este lunes en París su 27º cumpleaños con una gran fiesta, a la que están invitados sus compañeros, que el miércoles volverá al Parc OL.



"Es complicado jugar sin Neymar, hay que aceptarlo. El año pasado también se lesionó y no podemos caer en los mismos errores, sino querrá decir que no hemos aprendido nada", dijo el delantero francés Kylian Mbappé.



El PSG tiene dos partidos, ante el Villefranche y el Burdeos -el sábado en la liga-, para preparar los octavos de la Champions, que comienzan el 12 de febrero, ante el Manchester United.



Además, un antiguo equipo de la Ligue 1, hoy en quinta división, el Bastia, regresa al primer plano el martes contra el Caen (20h00 GMT), en octavos de la Copa.



"Habrá un gran fervor", señaló el técnico del Caen Fabien Mercadal, citado en la cuenta de Twitter del club, sobre el desplazamiento a Córcega.



"Hay que dejar de hablar, todo pasa en el campo, el periodo que llega es importante en la Copa de Francia y en Ligue 1", añadió.



Otro equipo aficionado, el Croix, de cuarta división, intentará continuar su sueño, ante el Dijon, que aspira a alcanzar los cuartos por la primera vez desde 2008.



El martes también habrá un enfrentamiento entre dos equipos de la élite, Nantes y Toulouse (17h30 GMT). Los Canarios se impusieron por 4-0 en su última confrontación, en octubre.



Finalmente el Guingamp, colista de la Ligue 1, recibe el jueves al Lyon.



El sorteo de los cuartos de final se celebrará el miércoles.