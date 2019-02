Con doblete de Higuaín, Chelsea sale de mala racha

LONDRES, INGLATERRA.-Maurizio Sarri no podrá quejarse de sus jugadores.



En su lugar, el técnico de Chelsea pudo sentarse y deleitarse con su rendimiento en la victoria 5-0 el sábado ante Huddersfield que devolvió al club de Londres al cuarto puesto de la Liga Premier inglesa.



Dobletes de Gonzalo Higuaín — los primeros goles del delantero argentino tras llegar cedido a préstamo por Juventus — y Eden Hazard permitieron a Chelsea levantar cabeza tras dos derrotas sucesivas en la Premier y que comprometieron su objetivo de clasificarse a la próxima edición de la Liga de Campeones. Las mismas dejaron a Sarri más confundido que nunca.



Después de la caída 2-0 ante Arsenal, el técnico italiano cuestionó el temple de sus jugadores. Luego de la paliza 4-0 sufrida en Bournemouth el miércoles, Sarri cerró las puertas del vestuario y les pidió respuestas.



¿Cómo respondieron? La victoria más abultada de Chelsea en la temporada, si bien ante el colista y encaminado al descenso.



"Hoy todo fue positive”, dijo Sarri. “Jugaron los 90 minutos completos, defendiendo muy bien, así que fue un partido redondo, pero necesitamos tener regularidad. Tenemos que seguir jugando con la misma mentalidad en todos los partidos”.



“Mi esperanza es que en el futuro no tengamos que depender de una derrota para recuperar la mentalidad adecuada”, añadió.



Mientras Chelsea aún tiene mucho que remar por delante para quedar entre los cuatro primeros, Tottenham cada vez luce más seguro. Y hasta sigue prendido en la lucha por el título.



La victoria 1-0 ante Newcastle, gracias al gol de Son Heung-min a los 83 minutos, dejó al equipo de Mauricio Pochettino como dueño provisional de la segunda plaza, por encima del Manchester City.



Tottenham quedó un punto por encima del City, que se medirá con Arsenal el domingo, y se acercó a cuatro del líder Liverpool, que visita a West Ham el lunes.



Son anotó por segundo partido seguido desde que completó su participación en la Copa Asia con Corea del Sur, eliminada en cuartos de final ante el eventual campeón Qatar. El remate del delantero desde la media luna parecía inofensivo, pero el arquero Newcastle Martin Dubravka no pudo repeler cuando el balón le picó por todo el medio a los 83 minutos.



Fue la tercera victoria seguida de Tottenham en la liga, con el gol de la victoria de cada uno de los partidos — ante Fulham, Watford y ahora Newcastle — cayendo en los últimos minutos.

Son jugó todo el partido, al igual como lo hizo ante Watford, tras lo cual Pochettino dijo que el surcoreano acabó exhausto y acalambrado.



"Es alguien que trabaja a destajo, siempre está apretando y nunca baja los brazos”, dijo el técnico argentino. “Intenta, intenta, intenta, intenta. Su esfuerzo, con o sin el balón, siempre es el mismo y consistente, y eso es lo más importante”.



“Sonny es como una pila que tienes. La usas y las usas hasta que la batería se agota”, añadió Pochettino.



El técnico de Everton Marco Silva quedó en la cuerda floja tras la derrota en casa 3-1 Wolverhampton Wanderers, en un partido que fue interrumpido varios minutos cuando un gato negro irrumpió en la cancha.



“Fíchenlo”, vociferaron los decepcionados hinchas de Everton.

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue el autor del segundo gol de los Wolves, a los 45 minutos, para restablecer la ventaja de los visitantes luego que el tanto de Andre Gomes (27) niveló el marcador. Ruben Neves (7, de penal) y Leander Dendoncker (66) también marcaron por los Wolves, afianzados en la séptima plaza en una sobresaliente primera temporada de vuelta en la máxima división.



En otros resultados, Crystal Palace venció 2-0 a Fulham; Burnley rescató el empate 1-1 ante Southampton al convertir un penal en el cuarto minuto de descuento; y Brighton empató sin goles con Watford.