La Premier League y el Barcelona, los que más invirtieron en el mercado de pases en Europa

PARÍS, FRANCIA.- La ventana de fichajes europea de enero cerró este viernes sin traspasos de renombre en las últimas horas, tras un mes en el que el gran animador del mercado ha sido el Barcelona, mientras que las potencias inglesas han estado más pasivas que de costumbre.



En el 'Big six' inglés, el equipo que más se ha reforzado ha sido el Chelsea, que firmó al argentino Gonzalo Higuaín, cedido por la Juventus, y fichó al prometedor extremo estadounidense del Borussia Dortmund Christian Pulisic (20 años), por 74 millones de dólares, pero se quedará cedido en Alemania lo que resta de temporada.



El Arsenal, por su parte, anunció el jueves la cesión hasta el final de temporada del español Denis Suárez, procedente del Barcelona.



¿Factor Brexit?

Líder sólido del campeonato, el Liverpool ha optado por la continuidad. "Es una situación complicada porque puedes fichar a un jugador y que te ayude tres semanas, pero luego tienes un problema porque los otros chicos vuelven", señaló su técnico Jurgen Klopp, confirmando que no acudirá de urgencia al mercado para paliar sus bajas en defensa.



Más allá de Pulisic, la mayor operación en el mercado fue el traspaso de Dominic Solanke del Liverpool al Bournemouth por 24 millones de dólares, mientras que el Wolverhampton completó su fichaje récord al pagar 23 millones de euros por el español Jonny Castro, al que ya tenía como cedido y que ahora lo ha incorporado de manera definitiva procedente del Atlético de Madrid.



El Burnley se hizo con el espigado delantero Peter Crouch, procedente del Stoke City, de la Segunda División inglesa.



Una de las posibles razones de los escasos movimientos es la incertidumbre que provoca el Brexit, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.



"Gran incertidumbre, sobre todo en algunos jugadores extranjeros, pero por ahora no he visto un cambio en el comportamiento de los clubes con respecto a esta cuestión", señaló un agente con sede en Inglaterra.



El delantero internacional paraguayo del Atlanta United Miguel Almirón (24 años) fichó por el Newcastle hasta 2024 en una operación cifrada por los medios en 24 millones de euros.

Parches y futuro en el Barcelona

Especialmente activo en la actual ventana se ha mostrado el Barcelona. El campeón español se ha reforzado con dos cesiones: la del central colombiano Jason Murillo (del Valencia) y la del delantero ghanés Kevin-Prince Boateng (del Sassuolo).



Los azulgranas preparan también el futuro y han anunciado para la próxima temporada el fichaje del holandés del Ajax Frenkie De Jong (a cambio de 86 millones de dólares) mientras que el central francés del Toulouse Jean-Clair Todibo, fichado en enero, se incorporará de forma inmediata al club culé.



Este jueves el club culé acordó con el Atlético Mineiro el traspaso a partir del 1 de julio de Emerson, joven lateral de 20 años, que jugará cedido hasta entonces en el Betis para ir adaptándose.



Además, el Atlético de Madrid ha conseguido la cesión del internacional español Álvaro Morata, procedente del Chelsea, mientras que el Real Madrid pagó 19 millones de dólares por el joven talento del Manchester City Brahim Díaz, de 19 años.



Paredes al PSG, revolución en el Mónaco

En Francia el París Saint-Germain, que ha perdido a Neymar durante diez semanas por una lesión en el pie derecho, ha contratado al mediocentro argentino Leandro Paredes, de 24 años, incorporado del Zenit San-Petersburgo por 53 millones de dólares.



Además el Marsella ha apostado por el siempre imprevisible Mario Balotelli, desvinculado del Niza, cuya llegada abrió la puerta de salida al griego Kostas Mitroglou camino del Galatasaray como cedido.



El Mónaco, en grandes problemas esta campaña, ha optado por la renovación total, recuperando en el banquillo a Leonardo Jardim en sustitución de Thierry Henry y fichando a Cesc Fábregas (Chelsea), Ballo-Touré (Lille), Naldo (Schalke 04), William Vainqueur (Antalyaspor), Gelson Martins (Atlético Madrid) y Carlos Vinicius (Napoli).



El mercado apenas se ha movido en Alemania, donde se ha registrado la llegada del joven prodigio canadiense de 17 años Alphonso Davies al Bayern de Múnich como operación más destacada, mientras que el Borussia Dortmund cedió al japonés Shinji Kagawa al Besiktas turco.

Piatek y Paquetá al Milan

En Italia, el Milan se ha reforzado con el polaco Krzysztof Piatek, sensación en el Génova en la primera parte de la temporada, y con la joven promesa brasileña Lucas Paquetá. Pagó 40 millones de dólares por cada uno de los jugadores.



La Juventus ha dejado marchar al marroquí Mehdi Benatia a Catar y ha recuperado, otra vez, al uruguayo Martín Cáceres.



Este mercado de fichajes, no obstante, quedará para siempre marcado por la trágica desaparición de Emiliano Sala, el delantero del Nantes que había fichado por el Cardiff. La avioneta que le llevaba a la capital galesa desapareció en el Canal de la Mancha, sin que el argentino hubiese debutado aún en la Premier League.