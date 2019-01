Barcelona busca la remontada en Copa del Rey ante un inspirado Sevilla

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona quiere ofrecer este miércoles a sus aficionados un partido para el recuerdo remontando ante el Sevilla el 2 - 0 en contra cosechado en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey.



"El fútbol está hecho a lo largo del tiempo de grandes momentos y de grandes partidos, mañana queremos brindar un gran partido", dijo el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, el martes en rueda de prensa.



"Nos encantaría remontar. Hay cosas que los aficionados recordarán con el tiempo y nos gustaría que fuera esto", añadió Valverde, en la víspera de recibir al Sevilla para la vuelta de cuartos del torneo.



En la ida, Valverde dejó fuera de la convocatoria a Lio Messi recurriendo a las rotaciones, pero esta vez apunta a un once más reconocible ante la necesidad de remontar y evitar que el Barça, por primera vez desde 2010 se quede fuera de las semifinales de Copa.



"Es verdad que la semana pasada hicimos cambios, igual que la mayoría de los clubes. No conseguimos un buen resultado. Nuestra intención es pasar, es verdad que tenemos una semana cargada pero la prioridad es el partido de Copa. Intentaremos hacer un equipo en condiciones para pasar ronda", adelantó el técnico azulgrana.



"Cada vez que no ganas, parece que es un pequeño fracaso, un paso atrás. Algunos lo tildan de fracaso para meterte el dedo en el ojo, el otro lo llama una decepción", consideró.