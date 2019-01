Preparador físico uruguayo del Atlético de Madrid fue arrestado por violencia de género

Oscar Ortega, de 60 años y oriundo de Uruguay, fue detenido el lunes por la noche. No fue imputado inmediatamente de ningún delito. Foto cortesía Twitter Pablo Moreno

MADRID, ESPAÑA. -El preparador físico del Atlético de Madrid fue arrestado por acusaciones de presunta violencia de género y quedó en libertad el martes tras comparecer ante un juez, informó la policía española.



Oscar Ortega, de 60 años y oriundo de Uruguay, fue detenido el lunes por la noche. No fue imputado inmediatamente de ningún delito.



La causa será procesada en un juzgado especializado en caso de violencia mujeres.



No se dieron a conocer otros detalles. El Atlético dijo que no tomará ninguna medida hasta que se conozcan todos los detalles.



Ortega era el preparador físico del Atlético cuando el ahora técnico Diego Simeone jugó para el club en el 2004. Regresó como miembro del equipo de Simeone cuando el argentino tomó las riendas al final de 2011.