Fútbol hondureño: Los partidos para la jornada 4 del Clausura 2018-19 de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este viernes 1 de febrero iniciará la jornada 3 de Clausura 2018-2019 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.



Honduras Progreso recibirá al CD Vida en el estadio Humberto Micheletti a las 7:15 de la noche. Los de El Progreso llegan a este duelo ubicados en la última posición de la tabla sin conocer el triunfo.



Por su parte, Los cocoteros suman 1 punto tras haber empatado en su último encuentro el domingo 27 de enero ante los Lobos.



El campeonato continúa el sábado a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional en Tegucigalpa con Los Lobos de la UPNFM contra Motagua. Las Águilas Azules aterrizarán en el estadio con 9 puntos, ubicados en la cima de la tabla, mientras que Los universitarios llegan apenas con 4 unidades.



Ese mismo día, pero a las 7:00 la noche, en duelo de realezas, el Real España y Real de Minas buscarán el triunfo en el estadio Morazán.

La Máquina llega con 6 puntos, ubicado en el quinto lugar, a diferencia de su rival quien apenas suma un tanto.



El domingo se cierra la jornada con dos partidos. A las 2:00 de la tarde se disputará la batalla entre Juticalpa y Marathón. El Monstruo llega a la cancha con 9 puntos a su favor, aterrorizando a su rival que se encuentra en la octava posición de la tabla con 1 punto.



Y, para finalizar la jornada, el domingo a las 4:00 de la tarde Olimpia se enfrentará a Platense en el Estadio Nacional enTegucigalpa. Ambos equipos tienen 6 puntos en tres jornadas disputadas.



Calendarios de los partidos:

Honduras Progreso vs CD Vida - viernes a las 7: 15 PM

Lobos UPNFM vs Motagua - sábado a las 6:00 PM

Real España vs Real de Minas - sábado a las 7 PM

Juticalpa vs Marathón - Domingo a las 2:00 PM

Olimpia vs Platense- Domingo a las 4:00 PM