El técnico del Cardiff pensó en dejar su puesto tras la desaparición de Emiliano Sala

LONDRES, INGLATERRA.- El entrenador del Cardiff Neil Warnock reveló este lunes que pensó en dimitir tras la desaparición del argentino Emiliano Sala, calificando la semana vivida de "traumatizante".



"Es imposible dormir, estoy en el fútbol desde hace 40 años y ha sido de lejos la semana más difícil de mi carrera, muy de lejos. Ha sido una semana traumatizante y lo sigue siendo. No llego a hacerme a la situación", señaló el técnico en su primera conferencia de prensa tras la desaparición del argentino.



Sala, de 28 años, viajaba junto a un piloto, David Ibbotson, en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu el lunes cuando el aparato despareció de los radares hacia las 20H20 GMT a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha. Viajaba a Cardiff para incorporarse al club procedente del Nantes.



"Esto me ha impactado más que cualquier otra cosa, me reuní con el chico y hablamos durante las seis u ocho últimas semanas", dijo el técnico galés, que viajó a Francia para convencer al goleador argentino de que fichara por los 'Bluebirds'.



Warnock reveló que varios jugadores del Cardiff se han reunido con psicólogos tras la desaparición de Sala, que no llegó a entrenarse con el club galés.



"¿Quién va a motivar al motivador? Está bien cuando estoy en público o con los jugadores, pero cuando estoy solo o en casa, lo pienso", indicó, añadiendo que "tres o cuatro" de sus jugadores han vivido muy mal el drama de Sala.



-Ranieri, 'muy triste' -

Sala fue el fichaje récord del Cardiff que pagó 17 millones de euros por sus servicios. Después de que las autoridades británicas cerraran la búsqueda el jueves, la familia retomó el rastreo el sábado gracias a una colecta.



Los miembros del club y los hinchas portarán una flor amarilla, símbolo de Gales, en homenaje a Sala durante el partido de la Premier League contra el Arsenal el martes.



Un minuto de silencio se respetará en todos los partidos de la 24ª jornada, el martes y el miércoles.



El emblemático técnico italiano Claudio Ranieri, que el año pasado dirigió a Sala en el Nantes y que este curso dirige al Fulham, también habló del jugador este lunes.



"Quiero llamar al Nantes para saber si puedo hacer algo. Emiliano era un chico fantástico, un jugador que metía la cabeza donde otros no metían su pie o pierna", explicó Ranieri sobre el carácter valiente de Sala en el campo.



"Para mí es muy triste, por su familia, por todo el mundo... ¿Qué podemos hacer? Nada. Simplemente rezar por él y su familia", añadió.