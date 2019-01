Cristiano encamina remontada de la Juve ante la Lazio para mantener imbatibilidad en la Serie A

ROMA, ITALIA.- La Juventus, líder destacado del campeonato, sufrió para conservar su imbatibilidad en la Serie A, pero derrotó por 2-1 a la Lazio (8º), este domingo en el cierre de la 21ª jornada de la Liga italiana.



Los romanos se adelantaron con un tanto en contra del alemán Emre Can (59), pero la Juventus volteó el marcador con goles de los portugueses Joao Cancelo (74) y Cristiano Ronaldo, de penal (88).



Una alegría para el delantero luso, que el pasado martes fue condenado a pagar una multa al fisco español de 18,8 millones de euros por evasión fiscal cuando era jugador del Real Madrid.



La primera parte fue de claro color romano ante una Juventus desconocida, que apenas se acercó al arco rival.



En cambio, la Lazio tuvo varias ocasiones para abrir el marcador y su portero Wojciech Szczesny fue el artífice de que el resultado fuera 0-0 al descanso con tres paradas de mucho mérito (19, 27 y 37).



Y cuando la Lazio acertó a superar al arquero polaco, fue el defensa Daniele Rugani el que sacó un balón bajo los palos justo antes de la pausa (43).



Ronaldo decide de penal

La Juventus no mejoró en la reanudación y vio además como el alemán Emre Can anotaba en propia puerta, cabeceando a la red un córner lanzado desde la izquierda del ataque romano (59).



La Lazio podría haber ampliado diferencias apenas cuatro minutos después, con un pase del argentino Joaquín Correa para Ciro Immobile, pero el internacional italiano disparó alto cuando encaró a Szczesny en el mano a mano (63).



La Juventus reaccionó en el tramo final, gracias también a los cambios introducidos por su entrenador Massimiliano Allegri y el portugués Joao Cancelo empató cuando apenas llevaba cuatro minutos en la cancha, después de sustituir al brasileño Douglas Costa.



Federico Bernadeschi llegó a la línea de fondo y su centro retrasado lo remató el argentino Paulo Dybala, encontrándose con la oposición de Thomas Strakosha, pero el rechace del arquero griego lo aprovechó Cancelo para rematar al fondo de la red.



Tras el empate, la Lazio pudo desnivelar de nuevo el marcador, pero el disparo de Correa volvió a encontrarse con Szczesny (78).



Tanto perdonar acabó pasando factura al equipo romano, que se encontró con un penal en contra por derribo a Cancelo que transformó Cristiano Ronaldo en el definitivo 2-1 (88).



"Durante sesenta minutos, fue el peor partido de la Juventus de toda la temporada", admitió tras el partido el capitán Giorgio Chiellini. "Paradógicamente, tras el gol en contra encontramos la motivación para ir a por la victoria", añadió.