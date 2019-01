Bayern Munich golea al Stuttgart y mantiene el pulso al Borussia Dortmund

BAYERN, ALEMANIA.- El Bayern de Múnich goleó 4 - 1 al Stuttgart (16º) y suma tres puntos que le permiten mantenerse a 6 unidades del líder de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, que el sábado derrotó 5-1 al Hanóver (17º).



Tras la victoria del Borussia Dortmund, el Bayern, segundo clasificado, estaba obligado a ganar para no perder la estela del líder y le costó más de lo previsto para imponerse a un equipo que lucha por no descender.



El hispanobrasileño Thiago Alcántara abrió el marcador en la primera parte (5), pero el griego Anastasios Donis empató para los visitantes en el ecuador del primer periodo (26).



Los bávaros tuvieron que esperar a la segunda parte para desnivelar de nuevo la contienda, con un gol en contra de Christian Gentner (55).



Diez minutos después, el polaco Robert Lewandowski falló un penal, pero el Bayern acabaría sentenciando con los tantos de Leon Goretzka (71) y del propio Lewandowski (84).



Con esta victoria, el Bayern mantiene su desventaja con respecto al Borussia Dortmund en 6 puntos y distancia a su vez en tres al Borussia Moenchengladbach, que el sábado derrotó por 2-0 al Augsburgo (15º).



Pese al resultado, la victoria del Bayern esconde algunas debilidades del campeón alemán que pueden preocupar a sus seguidores a poco más de tres semanas de viajar a Liverpool para la ida de los octavos de final de la Champions League.



Más aún cuando, a pesar de jugar contra un equipo a la deriva que lucha por no descender, el técnico Niko Kovac no quiso tomar ningún riesgo y alineó a un equipo que podría ser perfectamente el mismo que comience en Anfield dentro de tres semanas.



Pese a su buen comienzo de encuentro, culminado con el tanto de Thiago, de disparo ajustado al palo, el Bayern volvió a pecar del mismo defecto, el exceso de confianza, que le costó algunas victorias antes de la pausa invernal.