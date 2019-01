La familia de Emiliano Sala reanuda la búsqueda gracias a una colecta

LONDRES, INGLATERRA.- La familia de Emiliano Sala, el futbolista argentino desaparecido el lunes en un avión cuando sobrevolaba el canal de la Mancha, reanudó la búsqueda -que los guardacostas habían cerrado el jueves- este sábado gracias a los fondos conseguidos en una colecta en línea.



"La recolecta de fondos inicia el viernes por la tarde ha permitido a los próximos de Emiliano Sala, a través de un organismo especializado, retomar la búsqueda en la Mancha este sábado por la mañana", indicó la página de la colecta.

La colecta de fondos movilizó a más de 2,300 personas este sábado a las 4:10 de la tarde (Hora de Inglaterra), recolectando más de 207,000 euros. Adrien Rabiot, centrocampista del París Saint Germain, hizo una donación de 25,000 euros.



La búsqueda del Piper PA-46 Malibu, un aparato monomotor, en el que viajaba Sala, de 28 años, junto a un piloto, David Ibbotson, se interrumpió el jueves por la tarde, después de tres días de un operativo, coordinado por la policía de Guernsey, en el que participaron tres aviones, cinco helicópteros y dos navíos de socorro.



Desde ese momento, los allegados de Emiliano Sala habían multiplicado las peticiones para retomar la búsqueda. "Vamos a ir hasta el final, no nos detendremos nunca", declaró su hermana Romina. Su hermano Darío, se mostró "convencido" que de Emiliano sigue con vida.



La familia recibió el apoyo de varios jugadores, entre ellos los internacionales argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi, quienes llamaron también a reanudar la búsqueda.



El ministro de Relaciones Exteriores argentino realizó una "petición formal" a Francia y Reino Unido para "solicitar el mantenimiento del dispositivo" de búsqueda.



"El momento más difícil"

La avioneta en la que viajaban Sala y el piloto desapareció de los radares hacia las 8:20 de la noche a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.



El control aéreo de la vecina isla de Jersey precisó el lunes por la noche que el avión y sus dos ocupantes, que volaba en un primer momento a 5,000 pies, solicitó descender y volar a 2,300 pies antes de desaparecer de los radares.



Sala volaba desde Nantes, donde se había despedido de sus compañeros en el club nantés, a Cardiff, donde debía incorporarse a los entrenamientos con su nuevo club de la Premier League.



En las dos ciudades, la desaparición del futbolista ha provocado una gran emoción. El entrenador del Nantes, Vahid Halilhodzic, reconoció que estaba viviendo "el momento más difícil de mi carrera deportiva".



El próximo martes, coincidiendo con un partido contra el Arsenal, el club de Cardiff y sus hinchas celebrarán un acto de respeto y todos los partidos de Premier League de la próxima semana tendrán un momento de oración.



En Francia no se ha previsto por el momento un homenaje similar, ya que la familia del futbolista se opone a la organización de conmemoraciones de este tipo.



"Pagar el vuelo"

Lo que sigue intrigando a los investigadores es el tipo de licencia que tenía en su posesión el piloto, David Ibbotson, quien aparentemente carecía de permiso para transportar pasajeros cobrando, según la prensa británica.



Originario de Crowle, al norte de Inglaterra, Ibbotson tenía un certificado de pilotaje a título privado, indicó la agencia federal de la aviación estadounidense (FAA), donde estaba registrado el aparato.



Según las reglas de aviación de la Unión Europea, el titular de una licencia de piloto privado no puede recibir remuneración por el transporte de pasajeros.



"No pedimos a Emiliano pagar su vuelo", se defendió por su parte Willie McKay, el representante británico del jugador, quien añadió que contrató el vuelo a través de una tercera persona, sin que eligiera ni piloto ni avión.



Para confirmar su versión, el representante mostró los SMS entre su hijo Jack McKay, jugador del Cardiff, y Emiliano Sala, en el que el primero proponía organizar gratis el viaje del argentino.



"En lo referente a la reserva, contactamos con David Henderson que nos ha llevado, así como a varios de nuestros jugadores, por toda Europa en un número incalculable de ocasiones", declaró Willie McKay en un comunicado.