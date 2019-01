Gobierno argentino pide que siga búsqueda de futbolista Emiliano Sala

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El gobierno argentino presentó un pedido formal ante Reino Unido y Francia para que continúe la búsqueda del jugador Emiliano Sala, que viajaba a bordo de una avioneta perdida en el canal de la Mancha, informó este viernes la Cancillería.



"El presidente Mauricio Macri instruyó al canciller Jorge Faurie para que haga un pedido formal ante los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia a fin de solicitar que se mantengan los esfuerzos de búsqueda", indicó el comunicado que recordó que ya hubo gestiones diplomáticas para apoyar las tareas de búsqueda.



El gobierno se sumó así a los reclamos de muchas estrellas del fútbol mundial y de la familia de Sala, que está convencida de que el futbolista argentino, de 28 años, "está con vida y nos está esperando", aseguró este viernes su hermano, Darío.



"Pedimos que no paren la búsqueda. Emi está bien, él nos está esperando. Estamos tratando de mover todos los hilos posibles para que se siga la búsqueda", declaró al canal deportivo ESPN desde Progreso, la ciudad donde se crió el jugador, 600 km al norte de Buenos Aires.



Insistió en que la familia "no pierde nunca la fe".



Muchas estrellas como Leo Messi (Barcelona), Gonzalo Higuaín (Chelsea), Nicolás Otamendi (Manchester City) o Lucas Biglia (AC Milan), así como Diego Maradona, publicaron mensajes pidiendo que se siga con la búsqueda, luego de que la policía inglesa anunciara el jueves que le ponía fin al operativo, a 72 horas de que se perdiera la señal de la avioneta en los radares, cuando sobrevolaba el canal de La Mancha.



"Todos están apoyando y empujando para el mismo lado. Cada cosa que se publica es un granito de arena. Me impresiona la disposición de los jugadores, todo sea para encontrar a Emiliano", agregó.



Agradeció "a todos de corazón" y aseguró que será el propio delantero, recién transferido del Nantes francés al Cardiff de Gales, quien manifestará su reconocimiento cuando sea rescatado.



"Cuando venga Emiliano, él va a agradecer bien a todos", afirmó el hermano, quien habló en presente del jugador.



Otra hermana de Sala, Romina, junto a su pareja y una amiga se encuentran en Europa desde el miércoles para seguir de cerca el operativo de búsqueda.