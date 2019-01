Estudiante, capitán y cantante, así es Lázaro Yanes, defensa central de los Lobos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es cantautor, baila danza folclórica, cursa una maestría, aprendió zapatería, es futbolista y capitán de su equipo. Lázaro Alejandro Yanes Martínez resultó ser todo un personaje en el fútbol hondureño.



Zona quiso contar su historia y lo citamos en su casa, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). “Es difícil ser modelo”, dijo entre risas mientras posaba para la cámara de Johny Magallanes.



Esforzado, dedicado, apasionado y perseverante, así se considera Lázaro Yanes, el capitán de los Lobos, cargo que ostenta desde hace cinco años.



Con 29 años de edad, Lázaro es uno de los escasos futbolistas que posee un título universitario en Honduras, en su caso, en Educación Física y hace un poco más de un año estudia el posgrado en Pedagogía con el anhelo de convertirse catedrático de la UPNFM.











Todos los días se levanta impulsado por una persona: su hijo de cinco años. “Gabriel Alejandro es mi motor, es el motivo por el cual me levanto todos los días a trabajar para poder darle lo mejor”, dijo convencido de que logrará todos sus objetivos. Pese a que se separó de su esposa, reveló que mantiene una buena relación con ella.



-Originario de la excapital-

Nació en San Sebastián, Comayagua, el 3 de agosto de 1989. Su infancia la recuerda como algo especial que marcó su vida.



“Iba al campo a cortar pepino, tomates, ordeñar leche para tomar y luego iba pescar. A veces me le perdía a mis papás para ir a bañar, incluso no iba a la escuela para jugar con mis amigos y me pegaban unas buenas macaneadas”, explicó con pleno gozo.



Vive con sus padres, tiene dos hermanas, una vive en Estados Unidos, otra en su pueblo, sin embargo, alardeó que se caracterizan por la unidad que mantienen. “Tenemos una bonita relación, siempre nos hemos llevado bien; siempre está la unidad a pesar de los inconvenientes que tenemos”, estimó.



-Así llegó al fútbol-

Se trasladó a Comayagua para iniciar su secundaria y posteriormente sus estudios universitarios, en donde aprobó un total de 15 clases de Ingeniería Agroindustrial, pero también fue allí donde comenzó su andadura en el mundo del fútbol.



Antonio Rivera, esposo de una sus tías, era el técnico de Comayagua FC y fue quien lo hizo debutar en las inferiores.



“Jugué en las juveniles del equipo y gracias a él yo tuve la oportunidad de iniciar mi carrera”, contó con satisfacción. Por su habilidad, saltó a la Segunda División con el extinto Hispano en 2010".























Luego, el equipo ascendió al nivel profesional, pero el estratega Mauro Reyes le negó la oportunidad de llegar a la Liga Nacional. “Me dijo que no había espacio para mí, pero hizo que llegara a Olimpia Occidental para que no perdiera el ritmo”, contó.



Con el paso de los meses y la salida del entrenador que le cerró las puertas, nuevamente se animó a probarse otra vez en los Burritos.



“El profesor Raúl Martínez Sambulá me dejó en el equipo y fue cuando debuté en Primera División en 2011; lastimosamente descendimos en ese torneo a pesar de que luchamos mucho para que no sucediera”, argumentó.



Pero la caída lo hizo perseverar: continuó un torneo más con el equipo. No obstante, las influencias de sus amigos lo motivaron a probarse en el equipo de la UPNFM.



“Hice las pruebas en el equipo y las pasé. Saqué las equivalencias de las clases para seguir estudiando”, contó Yanes. Logró consolidarse como capitán del equipo naranja. “Fue el profesor Arnold Cruz quien me puso el gafete. Han pasado varios técnicos por el equipo y gracias a Dios lo sigo portando”, destacó.



-Todo un cantante-

La llegada a la Universidad Pedagógica solo representó una cosa para Lázaro Yanes: su expansión como futbolista y en su vida académica. Matriculado en Educación Física y jugando para los Lobos, siguió con su deseos, en donde además descubrió que tenía talento para otras facetas, como la de cantar y bailar.



“Un día iba caminando por uno de los edificios y escuché que estaban tocando la canción ‘Mi mujer me gobierna’; entré al aula y vi que estaban con una guitarra. Yo me puse a corearla y me preguntaron si me la sabía. Yo les dije que sí, la canté y otras más, ja, ja, ja”, puntualizó.



Esa oportunidad lo llevó a cantar en varias fiestas, eventos y otro tipo de actividades. Para sorpresa, el comayagüense es la voz oficial de la canción de los Lobos. “Ellos sabían que yo canto, me propusieron la idea de cantar la nueva canción y sin pensar dije que sí; me encanta”, para luego cantarla para los seguidores de ElHeraldo.hn



Al mismo tiempo, tuvo su paso por la danza folclórica, en donde pudo representar a su institución académica en varias competencias.



El arduo sacrificio por años recompensó a Yanes con su título de licenciado, pero los retos siguieron: una maestría. Fue en mayo del 2018 cuando se determinó en romper el esquema del futbolista promedio.



Tiene un 55% del cumplimiento de su ilusión, “mi deseo es dar clases, quiero ser catedrático de la Pedagógica”, expresó el polifacético Yanes, donde sus objetivos parecen no tener fin.