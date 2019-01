Olimpia derrota 1-0 en amistoso al Génesis Huracán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los merengues del Olimpia no quieren perder más tiempo y esta mañana disputaron un partido de preparación, donde vencieron 1-0 al Génesis Huracán, equipo que comanda Eduardo Bennett.



El técnico Manuel Keosseián quiere tener en ritmo a todo el plantel y es por eso que quiso darle minutos a los futbolistas que no han jugado o los que han participado poco en la Liga Nacional.



El duelo amistosos tuvo lugar en la cancha del estadio Olímpico del Complejo José Simón Azcona, donde los albos lograron el triunfo gracias a la anotación del juvenil Edwin Rodríguez.



Durante este partido se pudo observar a los dos refuerzos: Emiliano Bonfigli y Martín Bonjour, quien aún no logran debutar en la Liga Nacional.



Otro de los jugadores que sumaron fue Wilson Palacios, el volante que en la casa blanca quieren recuperar y sea de ayuda en la presente temporada. De igual manera Donis Escober, quien sigue sin jugar en el marco merengue.

