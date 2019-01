Juventus de Cristiano Ronaldo derrotó 3-0 al Chievo en la liga de italia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Juventus derrotó por 3-0 al colista Chievo Verona y logró la 18ª victoria en el campeonato (además de dos empates), este lunes en el cierre de la 20ª jornada de la Serie A.



El brasileño Douglas Costa (13), el alemán Emre Can (45) y Daniele Rugani (84) anotaron los goles de la Juventus en un partido en el que Cristiano Ronaldo erró un penal.



Con esta victoria, el líder destacado de la Serie A mantiene la ventaja de nueve puntos con respecto a su principal perseguidor, Nápoles, y 16 sobre el Inter, que ocupa la tercera plaza del podio.



Pese a que la estrella Cristiano Ronaldo, que el martes viajará a Madrid para firmar su condena por evasión al fisco, no estuvo inspirado de cara al arco contrario e incluso erró un penal, la Juventus no tuvo problemas para deshacerse de su rival.



Solo habían pasado 13 minutos de juego, cuando Douglas Costa recogió una pelota en la línea divisoria, puso la directa al arco contrario y antes de pisar el área se sacó un zurdazo que entró pegado a la base del palo.



Frente a un rival que apenas se acercaba a la portería turinesa, la Juventus dominaba el partido y justo antes de la pausa, Emre Can aumentó la diferencia con un remate desde el interior del área (45).



En la segunda parte, la situación apenas varió y Cristiano Ronaldo tuvo un lanzamiento de penal para marcar el tercero, pero el portugués perdió su duelo con el veterano arquero Stefano Sorrentino (53).



El ex del Real Madrid contó con otro par de ocasiones más para marcar, pero finalmente fue Daniele Rugani el que pudo el 3-0 definitivo a seis minutos para el tiempo reglamentado (84), al cabecear a la red una falta lateral lanzada por Federico Bernadeschi.



Antes, el Milan, derrotado el miércoles por la Juventus en la Supercopa y fragilizado por la probable salida de Gonzalo Higuaín al Chelsea, reaccionó bien al batir 2-0 al Génova con un gol del español Suso, por lo que recuperó la cuarta plaza.



Este cuarto lugar, sinónimo de jugar la próxima Champions, presenta una pelea cerrada. Al principio de esta 20ª jornada estaba ocupado por la Lazio, luego pasó a la Roma y ha terminado en manos del Milan (34 puntos).



Hasta la Sampdoria, octavo, cinco equipos están en cuatro puntos y siguen soñando con la Liga de Campeones.



Privado de numerosos jugadores importantes (Romagnoli y Kessié suspendidos, Bonaventura lesionado, Higuaín a punto de cerrar su salida...), el Milan no comenzó bien y salvó la primera mitad gracias a su arquero Gianluigi Donnarumma.



Tras la pausa el Milan subió el tono y en los últimos minutos logró el triunfo gracias a un remate de Fabio Borini tras una buena acción colectiva (72) y a Suso, que concluyó una contra (83).

Alineaciones:



Juventus: Perin, Chiellini, Alex Sandro, Rugani, Matuidi, Douglas Costa, Can, Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.



Chievo: Sorrentino, Rossenttini, Bani, Hetemaj, Radovanovic, Giaccherrini, Depaoli, kiyine, Pellissier, Meggiorini.