Esto dejó la jornada dos del fin de semana en la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Teniendo a Motagua como líder en al torneo de Clausura, así amaneció la tabla de la Liga Nacional de Honduras en su segunda jornada.



Un total de 17 goles se anotaron en las diferentes canchas el pasado fin de semana, donde equipos como Marathón, Olimpia y Real España, mantienen la disputa por el primer lugar con el mismo puntaje.



En el duelo entre los Lobos y el Juticalpa, los universitarios hicieron valer su localía, ganando el encuentro por marcador de 4-2. Robert Lima, entrenador de los canecheros, tiene serios problemas en el sistema defensivo del equipo, donde en dos partidos ha recibido 5 goles.



Lo destacable de este encuentro fue la actuación del exolimpista, Óscar Salas, quien anotó un doblete de gran calidad, pero que no fue suficiente para evitar la derrota en Choluteca.



La noche del pasado sábado, el Real España venció 1-0 al Vida con gol de Mario Martínez, quien desde la media luna del área grande, colocó el balón casi sin ningún problema. Rony Martínez, novedades de la Máquina para este torneo, tuvo muchas ganas de anotar, pero se le negó el gol tras debutar con su nuevo equipo.



Motagua, actual campeón en Honduras, no tuvo muchas complicaciones tras vencer 2-0 al Real de Minas en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Los goles los marcaron Erick Andino y Kevin López. Las águilas son primeros con 6 puntos, mismos que Oimpia, Marathón y Real España, pero con diferencia de mantener el arco en cero, lo que lo mantiene en la cima en la segunda jornada.



Brayan Martínez de Marathón anotó quizás el mejor gol de la jornada. Un derechazo que abrió la senda de goles que se marcarían contra Platense, donde los verdes se llevarían el triunfo de 3-2 en Puerto Cortés.



Mientras que en Tegucigalpa, Dylan Andrade de Honduras de El Progreso, puso nervioso al Olimpia tras anotar el 1-0 en los primeros minutos. Guillermo Chavasco, nuevo fichaje de los albos, fue quien hilvanó casi todas las jugadas del equipo merengue en medio campo. Dos penales que marcó Jerry Bengston, fue suficiente para darle su segundo triunfo a los leones en la capital.











Próxima Jornada 3



Viernes

Honduras de El Progreso vs Platense | 7:15 Estadio Humberto Micheletti



Sábado

Marathón vs Olimpia | 3:00 PM Estadio Yankel Rosenthal



Domingo

Juticalpa vs Real de Minas | 2:00 PM Estadio Juan Ramón Breve

Vida vs Lobos | 3:30 PM Estadio Municipal Ceibeño

Motagua vs Real España | 4:00 PM Nacional de Tegucigalpa