Diego Vázquez: "Seguimos manteniendo esa fortaleza en defensa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico del Motagua Diego Vázquez valoró el trabajo realizado por sus jugadores en el triunfo 0-2 de visita ante el Real de Minas en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí por la segunda jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.



"Pudimos hacer un gol más en el primer tiempo, en el segundo tenemos que tener en cuenta que estaba el viento en contra, pero manejamos bien la pelota salvo los últimos minutos, pero sin sufrir", dijo Diego Vázquez.



El estratega de los azules fue muy claro por el accionar de sus futbolistas en la segunda parte donde no fueron el equipo agresivo que está acostumbrado. "Tampoco vamos a pretender ganar todos los partidos cinco a cero, el otro equipo también cuenta, hicimos un buen partido haciendo todo bien y sufrimos muy poco en nuestro arco y me voy conforme con el resultado entregado por los muchachos en una cancha que no es fácil",



Y agregó: "El torneo pasado se nos complicó con una grama que es bastante pesada y lógicamente en el segundo tiempo se siente un poco más. Le agradezco a toda la gente porque cada vez que veníamos a Danlí nos muestra ese cariño, parece que toda es motagüense".



Las águilas siguen de líderes del campeonato Clausura con dos triunfos consecutivos. "Hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo manejamos bien la pelota aunque no generamos muchas ocasiones de gol, pero siempre hay detalles que mejorar, después miraremos el juego para mirar lo que debemos reforzar y corregir algunos detalles".



El Motagua sigue mostrando ser un equipo fuerte en defensa y es algo que valora mucho el estratega sudamericano. "Seguimos manteniendo esa fortaleza en defensa que el año pasado lo hicimos bastante bien siendo la menos goleada y ahora llevamos dos juegos siendo sólidos en esa parte y es algo positivo que siempre destacamos".