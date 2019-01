Real España se estrena en casa, Vida ya contará con Eddie

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Luego de un triunfo importante de visita, Real España debuta esta noche en su casa y con su gente ante el Vida, que siempre es un rival incómodo y los antecedentes dicen que le ha dado varios sabores agridulces. La Máquina tiene una alta: Mario Martínez, y una baja: Buba López.



“Hemos ido marcando la estrategia para el juego con Vida, se van a presentar algunos cambios en casa, es probable que regrese a la nómina Mario Martínez. No así López que tiene una molestia”, explicó el entrenador Carlos Restrepo.



También puede jugar esta noche en el estadio Morazán el defensa Johny Leverón.



El Vida no se esperaba el traspiés en casa ante Olimpia en la primera fecha y tiene que reivindicarse como visitante. Lo que tiene motivado al entrenador Raúl Sambulá y a la afición es que podrán contar en el ataque con Eddie Hernández tras recibir su pase internacional.



El delantero se perdió el primer encuentro ante Olimpia el pasado domingo 13 de enero puesto que el documento oficial de su exequipo Zob Ahan no llegó a tiempo desde Irán.



El árbitro de este partido, que comienza a las 7:00 PM, será Said Martínez junto a Jesús Tábora y Alberto Meza.