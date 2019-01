Barcelona se salva de sanción y sigue en la Copa del Rey 

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona no será sancionado por alineación indebida en la Copa del Rey.



La denuncia del Levante se gestionó “fuera de plazo”, dictaminó el viernes la Federación Española de Fútbol.



Carmen Pérez, la jueza del comité de competición de la federación, ratificó el resultado de la eliminatoria de octavos de final al advertir que el reclamo de Levante se presentó con casi una semana de atraso.



Levante aseguró que el Barcelona, que busca conquistar su quinto título seguido en el torneo, quebrantó el reglamento al alinear al juvenil Juan "Chumi" Brandáriz el 10 de enero. Chumi estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas con la filial azulgrana que disputa el torneo de tercera división.



Los granotas se impusieron de local 2-1 en el partido de ida, pero el Barcelona revirtió el marcador al ganar 3-0 en la vuelta el jueves y avanzó con un 4-2 a su favor en el global.

Levante presentó su denuncia ante la federación el viernes, horas antes del sorteo de cuartos de final.

El Barcelona sostuvo que no quebrantó el reglamento. Argumentó que Chumi debe cumplir su suspensión en la tercera división.



Levante anunció que apelará el fallo.



"La jueza no ha entrado en el fondo de la cuestión. Hay un plazo que claramente ya ha pasado y no entra en el fondo de la cuestión, se ciñe a la ley y es muy clara”, dijo el portavoz del Barcelona Josep Vives.



Consultado sobre si el club debe preguntarle a la federación si Chumi podría actuar en la siguiente ronda, Vives expresó el convencimiento de que el jugador está habilitado.

"No tenemos que preguntar si tenemos razón o no, creemos que la tenemos y que Chumi podía jugar ese partido perfectamente", dijo Vives.



“El Levante defiende sus intereses y lo respetamos, pero no estamos de acuerdo con lo que plantean porque hemos actuado de acuerdo con la normativo y con 'fair play'", añadió.

En 2015, el Real Madrid fue eliminado en la fase de octavos de la Copa del Rey por alinear al delantero ruso Denis Cheryshev cuando arrastraba una suspensión.

En la ronda de cuartos, el Barcelona enfrentará al Sevilla. Los otros cruces serán Real Madrid-Girona, Getafe-Valencia y Espanyol-Betis.