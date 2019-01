Girona del Choco Lozano contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin ser un jugador habitual en las filas del Girona, de la primera división de España, el equipo del Choco Lozano jugará contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey.



Curiosamente al hondureño le ha caído bien esta competencia, tras anotar en los octavos ante el Atlético de Madrid.



Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, le ha venido dando la confianza al hondureño al ser parte del once inicial en los últimos dos juegos.



El primer duelo de esta ronda será en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que el regreso se jugará en el estadio de Montilivi del Girona.



Esta sería una gran oportunidad para el equipo blanquirojo de avanzar a las semifinales, puesto que el Real Madrid ha venido arrastrando una crisis de resultados en los últimos meses.



Los duelos quedaron así:

Real Madrid vs Girona

Getafe vs Valencia

Sevilla vs Barcelona

Espanyol vs Betis