EN VIVO: Atlético de Madrid ya le gana al Girona; Choco Lozano titular

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid y el Girona desempatarán este miércoles en el Wanda Metropolitano, la sucesión de empates en sus últimos enfrentamientos, cuando se crucen en el partido decisivo de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey.



Los Colchoneros no han sido capaces aún de vencer al Girona ni viceversa. En cuatro enfrentamientos, todos han terminado en empates, por lo que este miércoles es la oportunidad idónea para romper esa maldición.



Entre los condicionantes del 1 - 1 de la ida, el Atlético aguarda a su rival en el Metropolitano, donde ha ganado sus cinco últimos encuentros sin goles en contra y no ha perdido en toda esta campaña (en 14 partidos suma 12 triunfos y dos empates), y donde el domingo se impuso 1-0 al Levante para alargar a 16 los partidos seguidos sin derrota entre todas las competiciones.



Antoine Griezmann liderará de nuevo el ataque, aún con la baja por lesión de Diego Costa. Entre Thomas Lemar, Nikola Kalinic o Ángel Correa, uno jugará a su lado. Es una de las dudas de un once del que Diego Simeone.



Enfrente, el Girona llega al Wanda esperanzado en las buenas sensaciones que en el encuentro de ida. El equipo catalán continúa soñando con alcanzar los cuartos de final de la Copa por primera vez en su historia.



Girona, que no competía en los octavos de final de la Copa desde la temporada 1948-49, intentará ganar para evitar sumar siete partidos consecutivos sin conocer la victoria por primera vez desde que ascendió a la primera división de España.



Alineaciones:

Atlético de Madrid: Adán, Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández, Koke, Rodrigo, Saúl Ñiguez, Vitolo, Antoine Griezmann y Kalinic o Lemar.



Girona: Gorka Iraizoz; Pedro Porro, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Valery Fernández, Douglas Luiz, Aleix García, Borja García, Anthony 'Choco' Lozano y Cristhian Stuani.