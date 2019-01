Bayern Munich no fichará a Lucas Hernández en el mercado de enero

MUNICH, ALEMANIA.- El director deportivo del Bayern Múnich consideró este miércoles que "no es realista" poder fichar en este mercado de enero al francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández.



"Hemos tenido discusiones, que continuarán, pero su llegada este invierno no es realista", declaró Hasan Salihamidzic a la revista deportiva Bild, cuando el plazo de fichajes finaliza el próximo 31 de enero.



El Bayern, segundo de la Bundesliga a 6 puntos del Borussia Dortmund, retomará la competición en el campeonato alemán el viernes ante el Hoffenheim.



Lucas Hernández, que formó parte del equipo francés campeón del mundo en 2018, tiene un valor de mercado estimado en 60 millones de euros.



El jugador de 22 años es uno de los que más gustan en el Bayern, igual que el joven extremo del Chelsea Callum Hudson-Odoi, de 18 años.



"Queremos fichar a ese jugador y estoy plenamente convencido de sus cualidades. Estamos hablando con el Chelsea", indicó Salihamidzic.



Maurizio Sarri, el entrenador del club londinense, criticó recientemente al Bayern, denunciando su aproximación "no profesional" para atraer a la joven pepita del club inglés.



El Bayern fichó recientemente al extremo canadiense de 18 años Alphonso Davies y al internacional francés Benjamin Pavard (22 años), aunque ese último no se unirá al plantel bávaro hasta el 1 de julio.