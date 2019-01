Marcelo Canales se incorpora a los entrenamientos del Vida

LA CEIBA, HONDURAS. -Bajo un cielo nublado y una lluvia copiosa el plantel del Vida realizó la tarde de este martes su segunda sesión de entrenamiento pensando en Real España, su próximo rival en el Torneo Clausura 2018-19.



Tras la derrota ante el Olimpia en el arranque del campeonato el conjunto cocotero dirigido por el entrenador Raúl Martínez Sambulá no quiere quedarse relegado en la tabla, así que doblaron el horario siendo físico, en horas de la mañana en el golf de La Ceiba y táctico-práctico por la tarde en la sede de la institución.



Ante este panorama Sambulá detalla sus conclusiones referente al encuentro ante los merengues entendiendo que "la parte futbolística estuvo bien, creo que nos descuidamos en la jugada del gol porque le dejamos andar muchos metros a Alejandro Reyes".



Y agrega: "Es un torneo que hay que tener mente fría y piernas calientes porque hay que ser analítico constantemente y hoy miramos al final los resultados, quizá hasta un empate hubiese estado bien, pero no se pudo".



Entre las novedades del entreno fue la presencia de Marcelo Canales, quien fue confirmado como alta procedente de Olimpia (a préstamo) para el resto del campeonato.



"Ya hablamos con Marcelo y él está con toda la disposición, detalle que es importante porque nosotros esperamos un conductor, no que venga a hacer todo pero que nos proporcione la claridad que nos hizo falta", comentó Sambulá.



Otro de los nombres sonados para llegar a la institución ceibeña es el contención Esdras Padilla, que según el técnico su posibilidad de contratarlo "se fue desvaneciendo", sin embargo, Grupo Opsa conoció que la directiva sigue haciendo esfuerzo por ficharlo.



El Vida deberá enfrentarse al renovado Real España de Carlos Restrepo en el estadio Morazán que en su última visita perdieron 3-0; para este encuentro esperan contar con Eddie Hernández (espera pase internacional) y la incorporación de Marcelo Canales en el once titular.