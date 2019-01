Omar Elvir se recupera de lesión y estará ante Real de Minas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El lateral izquierdo del Motagua Omar Elvir se ha recuperado completamente de su lesión y se perfila a pelear por un puesto de titular en el esquema de Diego Vázquez.



"Estoy excelente, el día sábado se me había quitado todo el dolor, pero lógicamente se habló con el cuerpo técnico, el médico, yo y todos decidimos no arriesgarme, pero ya ahora entrenaré normal", dijo Omar Elvir.



El zurdo de los azules es consciente de lo que representa pelear por ese cupo tras un gran trabajo que realizaron sus compañeros.



"Espero no sentir nada y hacer las cosas bien para formar parte de ese listado de los 18 que convoque Diego Vázquez. La idea es estar listo para ese juego ante Real de Minas", indicó Elvir.



Y agregó; "Tengo que trabajar primero en la parte física, luego la parte técnico y esperar después la decisión que tome el cuerpo técnico. La idea es pelear de la forma más leal a los compañeros cada puesto".



Una de las cosas que destaca el "Burrito" es que físicamente se encuentra en buenas condiciones porque ha estado trabajando esa parte con total normalidad.



"El recondicionamiento y la parte física la hice todas, solo en la parte del fútbol había un poco de molestias y no la hacía completa, pero siento que estoy bien y en óptimas condiciones", aseguró.



Sobre lo complicado que será el encuentro del fin de semana ante Real de Minas que llega con la presión de comenzar a sumar puntos para salir del último lugar.



"Es un equipo que en Danlí la última experiencia nos plantó cara, nos constó y por eso no pudimos ganarle, en ese lugar se crecen un poco y más al sentir el apoyo de su gente, aunque la mayoría es nuestra, pero eso les da ánimos", expresó.



Las águilas no se confían de su rival y es por eso que esperan mantener el camino del triunfo para seguir en el primer lugar del torneo Clausura.



"En la parte del fútbol ellos tienen sus cosas y allí vamos a tratar de apostarle tratando de hacer implementar nuestro estilo para sacar un buen resultado", comentó Omar Elvir.